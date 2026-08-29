Трамп планирует присвоить свое имя объекту на Луне

В последнее время президент США Дональд Трамп часто привлекает к себе внимание инициативами, связанными с присвоением новых названий географическим объектам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет идею присвоения своего имени одному из объектов на Луне. Об этом он сообщил в Техасском космическом центре в ходе обсуждения объектов на спутнике Земли.

«Надеюсь, они назовут что-то подобное моим именем», — сказал Трамп.

В ходе мероприятия американский президент также встретился с командиром миссии Artemis II, американским астронавтом Ридом Вайсманом. В ходе беседы Трамп отметил, что один из лунных кратеров был назван в честь Кэрол — жены Вайсмана, скончавшейся от рака.

По мнению Трампа, Луна является символическим пространством, способным на протяжении веков сохранять память о людях и их имена. В связи с этим он заявил, что с удовольствием примет предложение присвоить свое имя какому-либо географическому объекту на Луне.

В ходе мероприятия президент США подписал еще одно важное решение. Он подписал указ о создании в стране космической академии.

Инициативы Дональда Трампа, связанные с географическими названиями, этим не ограничиваются. В последнее время президент США неоднократно поднимал вопрос о переименовании различных объектов.

В частности, ранее он выдвинул инициативу называть Мексиканский залив «Американским заливом». Кроме того, на фоне напряженности в торговых отношениях с Канадой он подписал указ о переименовании озера Онтарио в «Американское озеро».

Кроме того, имя Трампа уже присвоено автомагистрали и аэропорту в штате Флорида. А инициатива по добавлению его имени на фасад Центра Кеннеди в Вашингтоне была впоследствии отменена по решению суда.

Теперь же Трамп высказался о возможности того, что какой-либо объект на Луне может быть назван в его честь, открыто продемонстрировав стремление связать свое имя с космосом.