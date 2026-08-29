Трамп планирует присвоить свое имя объекту на Луне

·26·Мир
Трамп планирует присвоить свое имя объекту на Луне

В последнее время президент США Дональд Трамп часто привлекает к себе внимание инициативами, связанными с присвоением новых названий географическим объектам.

Президент США Дональд Трамп заявил, что одобряет идею присвоения своего имени одному из объектов на Луне. Об этом он сообщил в Техасском космическом центре в ходе обсуждения объектов на спутнике Земли.

«Надеюсь, они назовут что-то подобное моим именем», — сказал Трамп.

В ходе мероприятия американский президент также встретился с командиром миссии Artemis II, американским астронавтом Ридом Вайсманом. В ходе беседы Трамп отметил, что один из лунных кратеров был назван в честь Кэрол — жены Вайсмана, скончавшейся от рака.

По мнению Трампа, Луна является символическим пространством, способным на протяжении веков сохранять память о людях и их имена. В связи с этим он заявил, что с удовольствием примет предложение присвоить свое имя какому-либо географическому объекту на Луне.

В ходе мероприятия президент США подписал еще одно важное решение. Он подписал указ о создании в стране космической академии.

Инициативы Дональда Трампа, связанные с географическими названиями, этим не ограничиваются. В последнее время президент США неоднократно поднимал вопрос о переименовании различных объектов.

В частности, ранее он выдвинул инициативу называть Мексиканский залив «Американским заливом». Кроме того, на фоне напряженности в торговых отношениях с Канадой он подписал указ о переименовании озера Онтарио в «Американское озеро».

Кроме того, имя Трампа уже присвоено автомагистрали и аэропорту в штате Флорида. А инициатива по добавлению его имени на фасад Центра Кеннеди в Вашингтоне была впоследствии отменена по решению суда.

Теперь же Трамп высказался о возможности того, что какой-либо объект на Луне может быть назван в его честь, открыто продемонстрировав стремление связать свое имя с космосом.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Aziza Shukhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Альпинист, застрявший на высоте 79,25 метра, смог воспользоваться телефономАльпинист, застрявший на высоте 79,25 метра, смог воспользоваться телефономСегодня, 19:4853-летняя американка отжалась 1826 раз за час53-летняя американка отжалась 1826 раз за часСегодня, 17:30Удар закрытых границ: что происходит в восточных регионах Финляндии?Удар закрытых границ: что происходит в восточных регионах Финляндии?Сегодня, 17:03Срочное совещание в Пентагоне: Хегсет созывает сотни генералов на секретную базуСрочное совещание в Пентагоне: Хегсет созывает сотни генералов на секретную базуСегодня, 16:58В Бостанлыке обнаружены уникальные находки возрастом 320 тысяч летВ Бостанлыке обнаружены уникальные находки возрастом 320 тысяч летСегодня, 16:58Страшная ночь по всей России: отражена атака 313 дронов, есть пострадавшиеСтрашная ночь по всей России: отражена атака 313 дронов, есть пострадавшиеСегодня, 16:54
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Мир новости

Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Неожиданное требование казахстанской невесты в качестве махра удивило всех
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
Список гостей, приглашённых на свадьбу Роналду и Джорджины, вызвал ажиотаж
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
В небе над Глазго появился огромный дракон, поразивший всех
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
На берег выбросило существо, в желудке которого нашли целую добычу
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
Дрон впервые полностью запечатлел процесс рождения кита
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
«Свадьба» Роналду потрясла Мадейру: болельщики ошиблись
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Ожидаемое 20 лет полное солнечное затмение можно будет наблюдать в августе
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей
Курица, прошедшаяся по подиуму на конкурсе красоты в Малайзии, привлекла внимание зрителей