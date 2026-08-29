Страшный апокалипсис в Непале: 675 человек погибли, 3 тысячи пропали без вести

Ужасное стихийное бедствие, произошедшее в северных горных районах Непала, стало причиной крупнейших потерь в истории региона. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на данные экстренных служб, в результате разрушительного наводнения и оползней, вызванных обрушением гигантского ледника, число погибших достигло 675 человек, а количество пропавших без вести приближается к 3 000.

Катастрофа в одно мгновение превратила в руины обширные села, туристические центры и стратегически важные транспортные коридоры.

Обрушение ледника и перекрытая река: С чего началось бедствие?

Установлены причины возникновения и хроника катастрофы:

Колебания на горе Лангтанг-Лирунг: В среду утром в высокогорном хребте обрушилась огромная масса ледника;

Перекрытие русла реки: Миллионы тонн каменной и грязевой массы, сошедшие вслед за ледником, полностью перекрыли реку Лхенде-Кхола и образовали крупную естественную плотину;

Разрушительная волна: Накопившееся водяное давление прорвало плотину и смыло по долине все сооружения на своем пути. В результате были полностью разрушены мосты, дороги и крупные электростанции на популярном международном маршруте, связывающем Катманду и Тибет.

Иностранные туристы в блокаде: Потеряна связь с 320 людьми

Министерство туризма Непала опубликовало официальные данные о состоянии находящихся в регионе иностранцев и паломников: