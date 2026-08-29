Страшный апокалипсис в Непале: 675 человек погибли, 3 тысячи пропали без вести
Ужасное стихийное бедствие, произошедшее в северных горных районах Непала, стало причиной крупнейших потерь в истории региона. Как сообщает агентство AFP со ссылкой на данные экстренных служб, в результате разрушительного наводнения и оползней, вызванных обрушением гигантского ледника, число погибших достигло 675 человек, а количество пропавших без вести приближается к 3 000.
Катастрофа в одно мгновение превратила в руины обширные села, туристические центры и стратегически важные транспортные коридоры.
Обрушение ледника и перекрытая река: С чего началось бедствие?
Установлены причины возникновения и хроника катастрофы:
Колебания на горе Лангтанг-Лирунг: В среду утром в высокогорном хребте обрушилась огромная масса ледника;
Перекрытие русла реки: Миллионы тонн каменной и грязевой массы, сошедшие вслед за ледником, полностью перекрыли реку Лхенде-Кхола и образовали крупную естественную плотину;
Разрушительная волна: Накопившееся водяное давление прорвало плотину и смыло по долине все сооружения на своем пути. В результате были полностью разрушены мосты, дороги и крупные электростанции на популярном международном маршруте, связывающем Катманду и Тибет.
Иностранные туристы в блокаде: Потеряна связь с 320 людьми
Министерство туризма Непала опубликовало официальные данные о состоянии находящихся в регионе иностранцев и паломников:
Спасенные: В ходе проведенной до настоящего времени оперативной эвакуации из опасных зон успешно вывезен 621 иностранный турист;
Отрезанные от связи: С по меньшей мере 320 иностранными туристами полностью потеряна связь, операции по их поиску и спасению продолжаются в тяжелых погодных условиях.
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