Добрые вести из Швейцарии: Наш дзюдоист завоевал серебряную медаль в финале «Большого шлема»
Члены национальной сборной Узбекистана по дзюдо продолжают успешное выступление на престижном международном турнире «Большой шлем» (Гранд Слам), который принимает швейцарский город Лозанна. Во второй день соревнований в весовой категории до 81 кг наш соотечественник Арслонбек Тожиев провел бескомпромиссные поединки и поднялся на вторую ступень пьедестала почета.
Узбекский спортсмен одержал яркие победы над ведущими и опытными борцами мира на пути от квалификации до полуфинала.
5 крупных побед и принципиальное противостояние в финале
Арслонбек Тожиев прошел чрезвычайно сложный и тернистый путь до финала:
Побежденные соперники: Наш соотечественник добился уверенных побед над сильными дзюдоистами сборных Германии, Турции, Финляндии, Украины и Бразилии, заслужив овации болельщиков;
Противостояние одноклубников в финале: В решающем бою за золотую медаль Тожиев состязался со своим одноклубником по казахскому клубу «Дженйс» — мастеровитым спортсменом из Казахстана Абылайханом Жубаназаром, и в итоге уступил, заслужив серебряную медаль.
Ценные 700 рейтинговых очков на пути к Парижу
Этот результат имеет важное значение для Арслонбека Тожиева не только как престижная награда, но и в плане укрепления позиций на международной арене:
Рейтинговые очки: Вместе с серебряной медалью Тожиев записал на свой счет ценные 700 рейтинговых очков;
Олимпийская путевка: Ровно половина этих очков (350 очков) идет в зачет отборочного рейтинга на пути к лицензии Олимпийских игр, что значительно улучшит позиции узбекского дзюдоиста в глобальном списке.
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