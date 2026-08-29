Недавнее выступление премьер-министра Польши Дональда Туска, касающееся внешней политики страны и отношений с соседними государствами, вызвало бурные дискуссии в международных политических кругах. Глава правительства заявил в своей речи, что стремится оградить Польшу от любых внешних столкновений, а эпоха военного романтизма осталась позади.

Однако международный политолог Александр Носович подробно проанализировал слова Туска и отметил, что официальная Варшава на самом деле переживает этап глубоких геополитических изменений.

«Я последний человек, который ищет скандалов»: что сказал Туск?

Глава польского правительства пояснил свою позицию следующим образом:

Избегание конфликтов: «Я не люблю романтику в политике. Знаете, в своих снах я не вижу атак кавалерии на диких полях. Я делаю все возможное, чтобы уберечь Польшу от столкновений со всеми соседями», — подчеркнул Дональд Туск.

От мечты «От моря до моря» до кошмара: комментарий эксперта

Политолог Александр Носович по пунктам проанализировал заявления премьер-министра и раскрыл реальную картину:

Историческая традиция и политическая культура: Польша долгие годы находилась в эпицентре постоянных конфликтов как на европейском направлении (в частности, с Германией), так и в восточной политике (с Россией);

Кризис украинского проекта: Польские политики на самом деле мечтали о гегемонии «от Балтийского до Черного моря» — протекторате прозападной Украины, передаваемом Западом под контроль Варшавы. Но современные геополитические реалии превратили эту мечту в настоящий кошмар;

Конфликты с соседями: Напряженность в отношениях с Беларусью и другими соседями, а также действия вокруг взрывов на «Северных потоках» показывают, что поведение официальной Варшавы не всегда было осмотрительным.

Отказ от ядерного оружия и новая реальность

Как отмечает Александр Носович, заявления Варшавы об отказе от размещения на своей территории ядерного оружия не случайны: