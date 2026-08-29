UFC пролил денежный дождь: кто получил по 100 тысяч долларов, а кто остался без наград?

·40·Спорт
UFC пролил денежный дождь: кто получил по 100 тысяч долларов, а кто остался без наград?

Турнир UFC Фигхт Нигхт 286, прошедший в китайском Шанхае, запомнился не только напряженными и бескомпромиссными боями, но и крупными финансовыми бонусами, выплаченными участникам. По итогам соревнований ведущий мировой промоушен распределил в общей сложности четыре основных бонуса по 100 тысяч долларов, а также дополнительные награды ряду бойцов, одержавших досрочные победы.

Особенно героями вечера стали Сон Ядонг, нокаутировавший непобежденного фаворита в главном бою вечера, и другие спортсмены, показавшие яркие противостояния.

Основные герои и номинации по 100 тысяч долларов

Руководство UFC наградило самых ярких бойцов специальными чеками на 100 тысяч долларов:

  • «Выступление вечера» — Сон Ядонг: 28-летний китайский звездный боец в поединке против Умара Нурмагомедова, несмотря на проигрыш первого раунда по запискам всех трех судей, во втором раунде встречным ударом вывел соперника из равновесия и нокаутировал в партере, заработав бонус в размере 100 тысяч долларов;

  • «Выступление вечера» — Билал Хасан: Проводящий свой дебют в лиге индонезийский спортсмен ярко нокаутировал Нилсона Рохаса во втором раунде и обеспечил себе награду в 100 тысяч долларов;

  • «Бой вечера» — Лю Ся и Леви Родригес-младший: Бескомпромиссное противостояние, завершившееся ярким нокаутом в исполнении Лю Ся на 4-й минуте 26-й секунде 1-го раунда, было признано боем вечера. Проигравший Леви Родригес-младший, как и Лю Ся, был удостоен премии в 100 тысяч долларов.

Дополнительные награды по 25 тысяч долларов и штраф за вес

Промоушен также не оставил без внимания других бойцов, одержавших досрочные победы, однако некоторые спортсмены стали жертвами строгих правил:

  • Получившие по 25 тысяч долларов: Досрочно победившие своих соперников Дениз Гомес, Кай Асакура, Ри Суруя, Франческо Нуцци и Эктор Сантьяго получили дополнительные награды в размере 25 тысяч долларов;

  • Оставшиеся без бонусов из-за веса: Успешно завершившие свои бои досрочно Джулия Поластри и Андре Лима были официально лишены бонусов, так как не смогли уложиться в лимит на официальной церемонии взвешивания.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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