UFC пролил денежный дождь: кто получил по 100 тысяч долларов, а кто остался без наград?

Турнир UFC Фигхт Нигхт 286, прошедший в китайском Шанхае, запомнился не только напряженными и бескомпромиссными боями, но и крупными финансовыми бонусами, выплаченными участникам. По итогам соревнований ведущий мировой промоушен распределил в общей сложности четыре основных бонуса по 100 тысяч долларов, а также дополнительные награды ряду бойцов, одержавших досрочные победы.

Особенно героями вечера стали Сон Ядонг, нокаутировавший непобежденного фаворита в главном бою вечера, и другие спортсмены, показавшие яркие противостояния.

Основные герои и номинации по 100 тысяч долларов

Руководство UFC наградило самых ярких бойцов специальными чеками на 100 тысяч долларов:

«Выступление вечера» — Сон Ядонг: 28-летний китайский звездный боец в поединке против Умара Нурмагомедова, несмотря на проигрыш первого раунда по запискам всех трех судей, во втором раунде встречным ударом вывел соперника из равновесия и нокаутировал в партере, заработав бонус в размере 100 тысяч долларов;

«Выступление вечера» — Билал Хасан: Проводящий свой дебют в лиге индонезийский спортсмен ярко нокаутировал Нилсона Рохаса во втором раунде и обеспечил себе награду в 100 тысяч долларов;

«Бой вечера» — Лю Ся и Леви Родригес-младший: Бескомпромиссное противостояние, завершившееся ярким нокаутом в исполнении Лю Ся на 4-й минуте 26-й секунде 1-го раунда, было признано боем вечера. Проигравший Леви Родригес-младший, как и Лю Ся, был удостоен премии в 100 тысяч долларов.

Дополнительные награды по 25 тысяч долларов и штраф за вес

Промоушен также не оставил без внимания других бойцов, одержавших досрочные победы, однако некоторые спортсмены стали жертвами строгих правил: