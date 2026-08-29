Крупнейшая нефтяная сделка: Трамп объявил о соглашении, потрясшем глобальный рынок

·43·Мир
Крупнейшая нефтяная сделка: Трамп объявил о соглашении, потрясшем глобальный рынок

Произошло историческое событие, которое коренным образом меняет мировую энергетическую и геополитическую карту. Президент США Дональд Трамп официально объявил о подписании между Вашингтоном и Каракасом крупнейшего нефтяного контракта в истории человечества. Согласно соглашению, американская сторона получила мажоритарный контроль над 17 гигантскими стратегическими месторождениями с общими доказанными запасами более 65 миллиардов баррелей.

Исполняющая обязанности президента Венесуэлы Дельси Родригес назвала эту сделку «историческим шагом», направленным на возрождение национальной экономики. Ожидается, что в эти проекты будет привлечено более 100 миллиардов долларов инвестиций, а в государственную казну поступит свыше 209 миллиардов долларов налоговых сборов.

100-летний контроль и 55-процентный механизм:ковы условия сделки?

По данным дипломатических источников агентств Ассокиатед Пресс и Reuters, соглашение реализуется на беспрецедентных условиях:

  • Месторождения, предоставленные на 100 лет: Новой структуре, создаваемой при участии США и пока не разглашаемого ведущего частного оператора, предоставляется право на разработку 17 нефтяных месторождений сроком ровно на 100 лет;

  • 55-процентный мажоритарный контроль: Этот показатель включает в себя не прямое владение, а долю США в капитале и право приобретать определенную часть добытого сырья по себестоимости;

  • Источник для армии и Стратегического резерва: Дешевая нефть, получаемая на льготных условиях, будет направлена на пополнение Стратегического нефтяного резерва США и бесперебойное обеспечение топливных потребностей Вооруженных сил США;

  • Средства налогоплательщиков не тратятся: Трамп подчеркнул, что финансирование проекта будет полностью покрыто за счет частного бизнеса. В переговорах непосредственное участие принимали госсекретарь Марко Рубио и глава Пентагона Пит Хегсет.

От задержания Мадуро до нового законодательства

Эта мега-сделка стала логическим продолжением драматических событий, произошедших 3 января текущего года:

  • Смена власти: В результате спецоперации американских военных бывший лидер Николас Мадуро вместе с супругой был задержан и вывезен в США, где ему были предъявлены официальные обвинения в наркотерроризме;

  • Изменение законов: Пришедшая к власти Дельси Родригес коренным образом реформировала нефтяное законодательство. Был открыт широкий путь для иностранных и частных компаний к самостоятельной продаже нефти, свободному распоряжению доходами и созданию совместных предприятий.

Исторический раскол в ОПЕК: выйдет ли Венесуэла из организации?

По данным издания Bloomberg, в Каракасе готовится еще одно глобальное политическое решение:

  • Выход государства-основателя: Венесуэла, основавшая картель ОПЕК в 1960 году вместе с Саудовской Аравией, Ираном, Ираком и Кувейтом, рассматривает вариант полного выхода из организации;

  • Соотношение сил на рынке: Если Каракас покинет картель, он станет первым государством-учредителем в истории ОПЕК, покинувшим организацию, и ценовая политика на мировом нефтяном рынке коренным образом обновится.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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