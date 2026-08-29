Дождь нокаутов в Шанхае: фавориты падали один за другим, Нурмагомедов повержен!
Прошедший в китайском Шанхае турнир UFC Фигхт Нигхт 286 стал одним из самых ярких и богатых на досрочные завершения боев событий года. Ровно 10 из 13 противостояний в карде завершились досрочно — нокаутами, техническими нокаутами и болевыми приемами (сабмишнами), подарив болельщикам настоящий адреналин.
Если один из главных героев вечера — местная звезда Сон Ядонг совершил крутой поворот в чемпионской гонке в легчайшем весе, то бразильянка Дениз Гомес заставила проиграть топ-претендентку женского дивизиона.
Ужас главных боев: Нурмагомедов и Янь Сяонань повержены
Основные события турнира запомнились резкими и молниеносными финишами в октагоне:
Сон Ядонг вс Умар Нурмагомедов (2-й раунд, 1:48): Во втором раунде китайский боец поймал пригнувшегося Умара молниеносным ударом правой руки и оформил чистый нокаут за счет серии непрекращающихся ударов в партере (хаммерфистов). Для российского спортсмена это поражение стало первым досрочным в карьере. Сон же отпраздновал вторую победу подряд после поражения от Шона О'Мэлли и стал главным претендентом на пояс;
Дениз Гомес вс Янь Сяонань (1-й раунд, 4:49): Бывшая претендентка на пояс Янь Сяонань приняла тяжелый удар на родине. В конце первого раунда Дениз Гомес встретила соперницу ударом правым локтем и отправила в нокаут серией боковых ударов.
Все результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 286
Бои основного карда:
Сон Ядонг нокаутировал (удары) Умара Нурмагомедова — 2-й раунд, 1:48;
Дениз Гомес нокаутировала (удары) Янь Сяонань — 1-й раунд, 4:49;
Кай Асакура победил Киленга Аорина техническим нокаутом (удар ногой в голову) — 2-й раунд, 0:34;
Су Мудаэрцзи одолел Алекса Переса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);
Се Лю победил Леви Родригеса нокаутом (удар) — 1-й раунд, 4:26;
Билал Хасан победил Нилсона Рохаса нокаутом (удар) — 2-й раунд, 2:28.
Бои предварительного карда:
Андре Лима поймал на сабмишн (гильотина) Намхрая Батбаяра — 3-й раунд, 3:03;
Ри Суруя одолел Кевина Борхаса сабмишном (удушение сзади) — 1-й раунд, 4:14;
Шон Вудсон победил Джека Дженкинса раздельным решением судей (28-29, 29-28, 29-28);
Франческо Нуцци технически нокаутировал (удары) Сяо Луна — 1-й раунд, 1:00;
Эктор Сантьяго победил Лоуренса Луи нокаутом (удары) — 2-й раунд, 0:53;
Джулия Поластри нокаутировала (удар ногой в голову) Цзиньнань Сун — 1-й раунд, 3:06;
Кем Нельсон победил Менга Дина по очкам (29-28, 29-28, 29-28).
…