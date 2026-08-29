Дождь нокаутов в Шанхае: фавориты падали один за другим, Нурмагомедов повержен!

Прошедший в китайском Шанхае турнир UFC Фигхт Нигхт 286 стал одним из самых ярких и богатых на досрочные завершения боев событий года. Ровно 10 из 13 противостояний в карде завершились досрочно — нокаутами, техническими нокаутами и болевыми приемами (сабмишнами), подарив болельщикам настоящий адреналин.

Если один из главных героев вечера — местная звезда Сон Ядонг совершил крутой поворот в чемпионской гонке в легчайшем весе, то бразильянка Дениз Гомес заставила проиграть топ-претендентку женского дивизиона.

Ужас главных боев: Нурмагомедов и Янь Сяонань повержены

Основные события турнира запомнились резкими и молниеносными финишами в октагоне:

Сон Ядонг вс Умар Нурмагомедов (2-й раунд, 1:48): Во втором раунде китайский боец поймал пригнувшегося Умара молниеносным ударом правой руки и оформил чистый нокаут за счет серии непрекращающихся ударов в партере (хаммерфистов). Для российского спортсмена это поражение стало первым досрочным в карьере. Сон же отпраздновал вторую победу подряд после поражения от Шона О'Мэлли и стал главным претендентом на пояс;

Дениз Гомес вс Янь Сяонань (1-й раунд, 4:49): Бывшая претендентка на пояс Янь Сяонань приняла тяжелый удар на родине. В конце первого раунда Дениз Гомес встретила соперницу ударом правым локтем и отправила в нокаут серией боковых ударов.

Все результаты турнира UFC Фигхт Нигхт 286

Бои основного карда:

Сон Ядонг нокаутировал (удары) Умара Нурмагомедова — 2-й раунд, 1:48;

Дениз Гомес нокаутировала (удары) Янь Сяонань — 1-й раунд, 4:49;

Кай Асакура победил Киленга Аорина техническим нокаутом (удар ногой в голову) — 2-й раунд, 0:34;

Су Мудаэрцзи одолел Алекса Переса единогласным решением судей (29-28, 29-28, 29-28);

Се Лю победил Леви Родригеса нокаутом (удар) — 1-й раунд, 4:26;

Билал Хасан победил Нилсона Рохаса нокаутом (удар) — 2-й раунд, 2:28.

Бои предварительного карда: