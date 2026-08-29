Мерц намерен обвинить Россию в атаке дронов в Лейпциге и ввести масштабные санкции

·38·Мир
Мерц намерен обвинить Россию в атаке дронов в Лейпциге и ввести масштабные санкции

Дипломатические отношения между Германией и Россией достигают наивысшей точки напряженности. Как сообщают авторитетные издания Политико и Велт ам Соннтаг со ссылкой на трех высокопоставленных правительственных чиновников, канцлер Германии Фридрих Мерц готовится обвинить официальную Москву в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига и объявить о новых, «масштабных» ограничительных мерах против России.

Новый план Берлина предусматривает введение прямых национальных санкций против российских структур одновременно с общими ограничениями Европейского союза.

«Высылки дипломатов уже недостаточно»: ожидаемые шаги Берлина

По словам источников, на этот раз правительство Германии не намерено ограничиваться традиционными дипломатическими ответами:

  • Необходимость жестких мер: Как отметил один из правительственных чиновников, высылка некоторых дипломатов из страны или закрытие «Русского дома» в Берлине уже недостаточны. Вместо этого Германия рассматривает вариант максимального ужесточения финансовых санкций или дальнейшего расширения поставок оружия Киеву;

  • Сроки объявления: Мерц может сделать это резкое заявление в начале следующей недели — во вторник, накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии, или даже раньше;

  • Твердая позиция канцлера: Ранее Мерц заявлял, что этот инцидент повлечет за собой серьезные последствия: «Атака дронов в Лейпциге показывает, что мы сталкиваемся с очень реальными угрозами... Они ответят за это».

Внутриполитический фактор: важные выборы в Саксонии-Анхальт и Берлине

Время обнародования заявления канцлера тесно связано со сложными внутриполитическими процессами в стране:

  • Давление региональных выборов: В воскресенье на следующей неделе в земле Саксония-Анхальт, а две недели спустя — в Мекленбурге — Передней Померании и Берлине пройдут важные парламентские выборы;

  • Рейтинг «Альтернативы для Германии»: Согласно опросам, в восточных регионах лидирует партия «Альтернатива для Германии» (АдГ), выступающая за смягчение отношений с Россией. Эта ситуация делает внешнеполитические шаги правительства еще более чувствительными.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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