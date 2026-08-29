Мерц намерен обвинить Россию в атаке дронов в Лейпциге и ввести масштабные санкции

Дипломатические отношения между Германией и Россией достигают наивысшей точки напряженности. Как сообщают авторитетные издания Политико и Велт ам Соннтаг со ссылкой на трех высокопоставленных правительственных чиновников, канцлер Германии Фридрих Мерц готовится обвинить официальную Москву в попытке атаки беспилотника на аэропорт Лейпцига и объявить о новых, «масштабных» ограничительных мерах против России.

Новый план Берлина предусматривает введение прямых национальных санкций против российских структур одновременно с общими ограничениями Европейского союза.

«Высылки дипломатов уже недостаточно»: ожидаемые шаги Берлина

По словам источников, на этот раз правительство Германии не намерено ограничиваться традиционными дипломатическими ответами:

Необходимость жестких мер: Как отметил один из правительственных чиновников, высылка некоторых дипломатов из страны или закрытие «Русского дома» в Берлине уже недостаточны. Вместо этого Германия рассматривает вариант максимального ужесточения финансовых санкций или дальнейшего расширения поставок оружия Киеву;

Сроки объявления: Мерц может сделать это резкое заявление в начале следующей недели — во вторник, накануне встречи министров иностранных дел ЕС в Ирландии, или даже раньше;

Твердая позиция канцлера: Ранее Мерц заявлял, что этот инцидент повлечет за собой серьезные последствия: «Атака дронов в Лейпциге показывает, что мы сталкиваемся с очень реальными угрозами... Они ответят за это».

Внутриполитический фактор: важные выборы в Саксонии-Анхальт и Берлине

Время обнародования заявления канцлера тесно связано со сложными внутриполитическими процессами в стране: