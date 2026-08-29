Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана

В Узбекистане стала известна дата начала 2026/2027 учебного года.

Согласно документу, занятия в общеобразовательных школах, академических лицеях и техникумах начнутся со 2 сентября.

В высших учебных заведениях учебный процесс будет организован поэтапно. Для студентов 1-го курса занятия начнутся с 7 сентября, а для студентов старших курсов — с 14 сентября.

Таким образом, до начала нового учебного года остались считанные дни.