Стало известно, когда начнутся занятия в школах и вузах Узбекистана
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В Узбекистане стала известна дата начала 2026/2027 учебного года.
Согласно документу, занятия в общеобразовательных школах, академических лицеях и техникумах начнутся со 2 сентября.
В высших учебных заведениях учебный процесс будет организован поэтапно. Для студентов 1-го курса занятия начнутся с 7 сентября, а для студентов старших курсов — с 14 сентября.
Таким образом, до начала нового учебного года остались считанные дни.
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