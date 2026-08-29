NASA начинает новый этап в исследовании космоса

·2·Технологии
NASA начинает новый этап в исследовании космоса

NASA готовится к проведению одного из крупнейших астрономических исследований в истории человечества. Новый космический телескоп агентства под названием Нанкй Граке Роман призван совершить гигантский скачок в изучении тайн Вселенной, включая наблюдение за более чем двумя миллиардами галактик. Ожидается, что этот масштабный научный проект станет поворотным моментом в понимании расширения Вселенной, природы темной энергии и эволюции звезд. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Как передает агентство ТАСС, научный сотрудник проекта Джули МакЭнери подчеркнула, что главным преимуществом новой обсерватории является её широкое поле зрения. Этот телескоп способен охватывать участок неба примерно в сто раз больше, чем телескоп Хаббл за один раз. Это значительно увеличивает скорость астрономических наблюдений.

Скорость изучения космоса резко возрастет

Высокая скорость работы телескопа позволит выполнять масштабные исследования более чем в тысячу раз быстрее. По оценкам специалистов, исследование, на которое у телескопа Хаббл ушло бы около ста лет, Нанкй Граке Роман способен выполнить всего за один месяц. Кроме того, за этот короткий срок устройство может зафиксировать до двадцати миллиардов звезд в Млечном Пути.

По оценкам NASA, этот массив данных должен стать крупнейшим каталогом астрономических объектов в истории. Объем получаемой информации будет колоссальным: для отображения самого крупного полноразмерного изображения потребовалось бы более полумиллиона экранов телевизоров в формате 4К.

Научные задачи и будущие исследования

Одной из основных научных задач обсерватории является изучение истории расширения Вселенной и формирования её крупномасштабных структур. Наблюдение за миллиардами галактик позволит ученым более точно исследовать распределение материи и загадочную природу темной энергии.

Стоит отметить, что эта современная обсерватория названа в честь выдающегося американского астронома Нэнси Грейс Роман, которая сыграла неоценимую роль в создании программы космической астрономии NASA. Есть уверенность, что новый космический аппарат, носящий её имя, поможет найти ответы на многие загадки, стоящие перед современной наукой.

NASAТелескопАстрономияКосмосНаучные исследования
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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