Японская скрипачка с протезом руки установила рекорд Гиннесса

·1·Культура
Японская скрипачка с протезом руки установила рекорд Гиннесса

Жизненный путь и музыкальное мастерство японки Манами Ито служат источником вдохновения для многих. Несмотря на то, что она лишилась левой руки, она научилась играть на скрипке с помощью специального протеза.

Ито потеряла левую руку в результате автокатастрофы в 2004 году. Тем не менее, она не отказалась от музыки и развила навыки игры на скрипке с помощью специального приспособления.

Protez qo‘lli ayol niqobda skripka ushlab turibdi.

Ее протез помогает удерживать скрипку, а правая рука Ито управляет смычком. Ее выступления на сцене поражают зрителей, демонстрируя, что благодаря силе воли и труду человек может преодолеть множество препятствий.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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