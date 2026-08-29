Японская скрипачка с протезом руки установила рекорд Гиннесса

Жизненный путь и музыкальное мастерство японки Манами Ито служат источником вдохновения для многих. Несмотря на то, что она лишилась левой руки, она научилась играть на скрипке с помощью специального протеза.

Ито потеряла левую руку в результате автокатастрофы в 2004 году. Тем не менее, она не отказалась от музыки и развила навыки игры на скрипке с помощью специального приспособления.

Ее протез помогает удерживать скрипку, а правая рука Ито управляет смычком. Ее выступления на сцене поражают зрителей, демонстрируя, что благодаря силе воли и труду человек может преодолеть множество препятствий.