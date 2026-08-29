В Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионам

·19·Узбекистан
В Узбекистане количество принадлежащих населению автомобилей приближается к 5 миллионам

В Узбекистане количество автомобилей, находящихся в распоряжении населения, приближается к 5 миллионам. По состоянию на 1 июля 2026 года за физическими лицами было зарегистрировано 4 982 516 автотранспортных средств.

Основную их часть составляют легковые автомобили — 4 618 719 единиц. Также в собственности населения имеется 343 375 грузовых автомобилей, 7508 микроавтобусов и 5786 автобусов.

Среди регионов самый высокий показатель зафиксирован в городе Ташкенте — 637 706. Далее следуют Ферганская область — 573 472 и Самаркандская область — 563 072 автотранспортных средства.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» редактор

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