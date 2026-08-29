Apple удалила приложения Лукойл и Тебоил из App Store

·13·Технологии
Apple удалила приложения Лукойл и Тебоил из App Store

В конце августа в технологическом мире произошло очередное заметное ограничение. Согласно данным иксбт.ком, вечером 29 августа корпорация Apple полностью удалила официальные приложения сети АЗС «Лукойл» и Тебоил из своего цифрового магазина App Store. На данный момент официальные причины блокировки и удаления программ не разглашаются. Об этом сообщает Иксбт.ком.

После данного ограничения у пользователей и водителей возникли определенные трудности. В частности, возможность повторной загрузки приложений через App Store на данный момент отсутствует. По этой причине специалисты и представители компаний настоятельно рекомендуют пользователям, у которых приложение уже установлено на смартфоне, ни в коем случае не удалять его.

Сохранение приложения и альтернативные решения

Владельцам iPhone, работающих на операционной системе iOS, дополнительно требуется изменить настройки. В частности, целесообразно отключить функцию автоматического удаления неиспользуемых приложений. В противном случае система может автоматически удалить программу для освобождения места, и восстановить её будет невозможно.

В случае если приложение было удалено, или для новых пользователей компания «Лукойл» предлагает альтернативный вариант. Согласно ему, клиенты могут беспрепятственно пользоваться личным кабинетом на официальном веб-сайте компании. Через веб-версию сохранена возможность получения специального КР-кода для начисления и списания бонусных баллов непосредственно на АЗС.

Последние обновления и дальнейшие шаги

Удивительно, но всего за несколько дней до исчезновения из App Store приложение получило крупное обновление и было дополнено новыми функциями. В частности, в интерфейсе программы стало отображаться наличие различных видов топлива на конкретных АЗС, а также их актуальные цены в режиме реального времени.

В настоящее время большинство крупных брендов и сетей обслуживания сталкиваются с различными препятствиями при сохранении своих мобильных приложений в международных магазинах приложений. В случае с «Лукойл» и Тебоил пользователям приходится полагаться на веб-версии через интернет-браузеры. Официальных заявлений по данной ситуации от Apple или разработчиков приложений пока не поступало.

AppleApp StoreLukoylTeboilТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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