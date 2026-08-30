Мать хотела преподать сыну урок, но ее план привел к противоположному результату

Жительница китайской провинции Чжэцзян по имени Дэн решила показать своему 17-летнему сыну Шэню, у которого упал интерес к учебе и ухудшились оценки, что зарабатывать деньги в жизни непросто. Об этом сообщает Сут Чина Морнинг Пост.

Согласно истории, о которой стало известно в сентябре 2024 года, женщина более трех лет управляла точкой уличной торговли в городе Цзясин, где продавала жареную курицу и различные закуски. Она захотела привлечь к этой работе и сына, чтобы он прочувствовал всю тяжесть труда.

Шэнь в то время учился в кулинарном и профессионально-техническом училище. Из-за ухудшения его успеваемости мать предложила ему попробовать заняться торговлей. Цель Дэнь заключалась в том, чтобы дать сыну понять, как трудно зарабатывать деньги, и побудить его серьезнее относиться к учебе.

Однако план матери дал неожиданный результат. Вместо того чтобы испугаться работы, Шэнь быстро адаптировался к торговле, освоил обслуживание клиентов и приготовление блюд. Он установил на свой электровелосипед необходимое для торговли оборудование и организовал передвижную торговую точку.

Парень каждый день начинал подготовку продуктов с 09:00, около 16:00 отправлялся к месту торговли и работал до ночи. Домой он чаще всего возвращался в 03:00. Чтобы добраться до места торговли, он проезжал около 13 километров.

В результате Шэнь всего за 10 дней заработал 10 тысяч юаней, то есть примерно 1400 долларов США. В его успехе, наряду с упорным трудом, важную роль сыграла и поддержка постоянных клиентов.

Неожиданно этот результат еще больше снизил интерес юноши к учебе. Он решил бросить школу и заняться торговлей. Хотя мать пыталась уговорить его продолжить учебу, Шэнь остался непреклонен в своем выборе.

Мать же решила не принуждать сына, а поддержать его выбор. По словам Дэн, самое главное — чтобы ее ребенок был здоров, счастлив и не занимался противозаконными делами.