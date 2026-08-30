Разгромная победа «Интер Майами» со счетом 7:1: Месси оформил покер
Сегодня рано утром по ташкентскому времени на стадионе «Ну Стэдиум» состоялся центральный матч очередного тура MLS. Команда «Интер Майами», терявшая очки в последних турах, устроила перед своими болельщиками настоящий фестиваль голов, отправив в ворота «Монреаля» ровно 7 мячей и отпраздновав крупную победу со счетом 7:1.
Благодаря этому яркому успеху клуб из Майами красиво поставил точку в своей четырехматчевой безвыигрышной серии в MLS.
Дебютный гол Каземиро и неудержимый покер Месси
Встреча с первых минут прошла под полным контролем хозяев и чередой их опасных атак:
Первый гол Каземиро в MLS: На 20-й минуте матча звездный новичок команды, опытный бразильский полузащитник Каземиро после точной передачи Теласко Сеговии открыл счет и отпраздновал свой дебютный гол в MLS;
Ответ гостей: Хотя на 37-й минуте полузащитник «Монреаля» Фабиан Герберс восстановил равновесие (1:1), радость гостей была недолгой;
Личный бенефис Месси: Выведший свою команду вперед под конец первого тайма Лионель Месси во втором тайме сыграл просто неудержимо и забил в общей сложности 4 гола (покер). Ему ассистировали Луис Суарес и Родриго Де Поль;
Точка от Суареса и Шоу: Сам Месси также отдал результативный пас своему другу-уругвайцу Луису Суаресу, записав его имя на табло. Один из финальных голов забил вышедший на замену американский хавбек Александер Шоу.
Ситуация в турнирной таблице: «Интер Майами» в числе лидеров
Эта крупная победа имела важное значение для подопечных Херардо Мартино в плане укрепления позиций в турнирной таблице:
2-е место в Восточной конференции: «Интер Майами» после 22 матчей довел количество своих очков до 42 и уверенно занимает 2-е место в таблице Восточной конференции;
«Монреаль» на дне таблицы: Канадский клуб, имея в активе 21 очко, остается на последнем, 14-м месте конференции.
…