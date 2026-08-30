Toyota следует примеру Tesla и выбирает гигакастинг для нового Lexus

Японский автомобильный гигант Toyota готовится к производству нового электрического кроссовера для своего премиального бренда Lexus. Согласно данным иксбт.ком, в процессе сборки этой перспективной модели будут применены передовые технологии, популяризированные Tesla, в частности, метод гигакастинга, позволяющий создавать крупные алюминиевые отливки. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Известно, что технология гигакастинга позволяет заменить множество отдельных мелких деталей одной крупной конструкцией. Это сокращает количество операций в производственном процессе и значительно снижает общий вес готового автомобиля. Особенно для электромобилей этот фактор имеет решающее значение, так как более легкий кузов уменьшает количество энергии, затрачиваемой на движение.

Преимущества новой технологии

Специалисты отмечают, что использование элементов гигакастинга в новом кроссовере Lexus поможет увеличить запас хода автомобиля на несколько процентов за счет снижения веса. Хотя другие современные производственные решения машины держатся в секрете, очевидно, что компания стремится внедрять самые последние подходы.

Традиционно Toyota сначала тестировала свои самые передовые технологии на заводах в Японии или США. Однако на этот раз руководство компании решило пойти совершенно иным путем, сосредоточив основное внимание на рынке Китая.

Острая конкуренция на рынке Китая

Основной причиной такого решения является жесткая конкуренция на рынке электромобилей Китая. В настоящее время Lexus значительно отстает от местных производителей в данном сегменте, и в линейке бренда в Китае только модель RZ считается полноценным электромобилем.

Поэтому производство нового электрического кроссовера планируется наладить на новом заводе Toyota в Шанхае. Запуск проекта намечен на осень 2027 года, и ожидается, что этот шаг поможет восстановить позиции бренда в Китае.

На начальном этапе объем производства будет относительно небольшим: в течение первого года ожидается сборка около 1000 автомобилей в месяц. Однако в дальнейшем Lexus планирует увеличить годовой объем производства до десятков тысяч машин.

В настоящее время название автомобиля, характеристики силовой установки, емкость батареи и точный запас хода держатся в секрете. Также не исключено, что, поскольку Китай рассматривается в качестве основного рынка, данный кроссовер не будет экспортироваться в другие страны.