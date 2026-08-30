Финский моряк построил яхту на солнечной энергии и доплыл на ней до Ибицы

Финский моряк Лукас Сюман построил в складском помещении 11-метровую яхту, работающую на солнечной энергии. Он строил судно самостоятельно в течение примерно 200 дней. Яхта под названием Helios 11 изготовлена из морской фанеры и стеклопластика, ее вес составляет около 1,5 тонны. Об этом сообщает Лайфхакер.

Легкая конструкция судна и система солнечной энергии позволили ему добраться до Ибицы без дозаправки топливом.

На крыше яхты установлены солнечные панели. Они питают аккумуляторную систему на 48 вольт. В ясную погоду панели вырабатывают до 6 киловатт энергии в час. А в периоды, когда солнца недостаточно, судно использует заранее накопленный запас энергии.

На яхте также имеются электрическая плита и небольшой холодильник, которые работают от аккумуляторов. Кроме того, установлен вспомогательный парус для движения при попутном ветре и экономии электроэнергии.

Лукас Сюман и его спутник отправились в путь из Финляндии и через Швецию, Данию, Германию и Францию прибыли в Испанию. За время путешествия яхта прошла через каналы и открытые водоемы, пройдя испытания в различных условиях.

В ходе поездки произошел и ряд неприятных инцидентов. В одном из испанских городов у экипажа украли надувную лодку. Поскольку готовую лодку найти не удалось, им пришлось использовать подручные материалы, чтобы сделать вместо нее другую.

Позже кто-то бросил камень с моста в солнечные панели яхты Helios 11. Тем не менее, панели не пострадали и продолжили вырабатывать энергию.

По данным ГринМе, общая пройденная дистанция яхты составила около 5 700 километров.