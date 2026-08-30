«Атлетико» победил в Севилье и вышел в лидеры Ла Лиги

В одном из центральных матчей 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде встретился с «Севильей». В упорном поединке подопечные Диего Симеоне продемонстрировали высокий класс и четкую тактическую игру, отправив в ворота хозяев 3 мяча и одержав важную победу со счетом 3:1.

Благодаря этому успеху «матрасники» довели количество своих очков до 7 и временно поднялись на 1-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья», начавшая сезон с двух побед, с 6 очками опустилась на 5-е место.

Решающие удары в первом тайме: бенефис Баэны и Лукмана

С первых же минут встречи мадридцы проявили высокую активность в атаке:

Молниеносные голы Баэны: уже на 4-й минуте Алекс Баэна открыл счет. А к 33-й минуте он во второй раз поразил ворота соперника, записав на свой счет дубль;

Уверенный гол Лукмана: на 26-й минуте новичок Адемола Лукман также отметился на табло, сделав преимущество «Атлетико» разгромным — 3:0;

Ответ хозяев: во втором тайме «Севилья» усилила давление, и на 66-й минуте Сьерра сумел сократить отставание в счете (1:3), однако этого было недостаточно для изменения исхода матча.

Протокол матча и составы команд

Ла Лига. 3-й тур

«Севилья» — «Атлетико» — 1:3

29 августа, Севилья, «Рамон Санчес Писхуан»

Голы: Сьерра (66) — Баена (4, 33), Лукман (26).