«Атлетико» победил в Севилье и вышел в лидеры Ла Лиги

·2·Спорт
«Атлетико» победил в Севилье и вышел в лидеры Ла Лиги

В одном из центральных матчей 3-го тура испанской Ла Лиги мадридский «Атлетико» на выезде встретился с «Севильей». В упорном поединке подопечные Диего Симеоне продемонстрировали высокий класс и четкую тактическую игру, отправив в ворота хозяев 3 мяча и одержав важную победу со счетом 3:1.

Благодаря этому успеху «матрасники» довели количество своих очков до 7 и временно поднялись на 1-ю строчку в турнирной таблице Ла Лиги. «Севилья», начавшая сезон с двух побед, с 6 очками опустилась на 5-е место.

Решающие удары в первом тайме: бенефис Баэны и Лукмана

С первых же минут встречи мадридцы проявили высокую активность в атаке:

  • Молниеносные голы Баэны: уже на 4-й минуте Алекс Баэна открыл счет. А к 33-й минуте он во второй раз поразил ворота соперника, записав на свой счет дубль;

  • Уверенный гол Лукмана: на 26-й минуте новичок Адемола Лукман также отметился на табло, сделав преимущество «Атлетико» разгромным — 3:0;

  • Ответ хозяев: во втором тайме «Севилья» усилила давление, и на 66-й минуте Сьерра сумел сократить отставание в счете (1:3), однако этого было недостаточно для изменения исхода матча.

Протокол матча и составы команд

Ла Лига. 3-й тур

«Севилья» — «Атлетико» — 1:3

29 августа, Севилья, «Рамон Санчес Писхуан»

Голы: Сьерра (66) — Баена (4, 33), Лукман (26).

  • «Севилья»: Влаходимос, Иглесиас, Кастрин, Салас, Суасо, Агуме, Гуриди (Кочорашвили, 55), Сьерра (Гонсалес, 80), Пеке (Ромеро, 68), Диас (Эджуке, 55), Уре;

  • «Атлетико»: Облак, Льоренте (Хименес, 66), Пубиль, Ганцко, Гримальдо, Симеоне, Барриос, Юльманн (Кардосо, 85), Лукман (Ортис, 66), Баена (Мендоса, 85), Ли Кан Ин (Коке, 72);

  • Предупреждения: Льоренте (45+4), Ромеро (89), Суасо (90+1), Пубиль (90+6).

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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