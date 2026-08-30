Единственный в мире: грандиозный музыкальный фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса!

·49·Узбекистан
Единственный в мире: грандиозный музыкальный фонтан в Новом Ташкенте установил рекорд Гиннесса!

В преддверии Дня независимости Узбекистана величественный комплекс фонтанов, открывшийся на территории Нового Ташкента, добился грандиозного достижения мирового масштаба. Авторитетная организация Книга рекордов Гиннеса (Guinness World Records), фиксирующая достижения по всему миру, официально признала это сооружение наивысшим показателем на планете сразу в двух номинациях.

Официальный судья Книги рекордов Гиннеса Мэгги Луо подтвердила, что все технические параметры этого уникального сооружения полностью соответствуют международным требованиям, и вручила специальные сертификаты организации.

Высота 232 метра и огромный водяной экран: что было зафиксировано?

Сооружение в Новом Ташкенте обновило мировой рекорд в следующих двух направлениях:

  • «Самый высокий музыкальный фонтан на открытой площадке»: фонтан установил мировой рекорд, подняв струю воды на высоту 232,69 метра. Предыдущий рекордный показатель составлял 204,7 метра;

  • «Проекция на водяной экран круглой формы наибольшего размера»: площадь поверхности водяного экрана комплекса составила ровно 2 617,23 квадратного метра. Предыдущий мировой рекорд в этом направлении составлял 2 400 квадратных метров;

  • Международные проектировщики: как указано в сертификате, это инженерное чудо было реализовано в сотрудничестве компании «New Tashkent» и китайской «Zhongchuang Environment Art Technology Group Co., Ltd.».

Новый символ туризма и архитектуры столицы

Этот музыкальный и световой фонтан не только украсит столицу, но и:

  • Станет международной туристической точкой: еще больше повысит потенциал Узбекистана в сфере современного градостроительства и туризма, основанного на высоких технологиях;

  • Подарок к Независимости: сданный в эксплуатацию накануне праздника комплекс в вечернее время станет излюбленным местом жителей и гостей столицы благодаря своим неповторимым музыкальным, лазерным и 3D-шоу на водных экранах.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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