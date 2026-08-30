Toyota представит новый автопилот для массовых автомобилей в 2028 году

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Toyota представит новый автопилот для массовых автомобилей в 2028 году

Японский автомобильный гигант Toyota планирует представить новую систему автоматизированного управления для легковых автомобилей в 2028 году. По данным Иксбт.ком, речь идет о вспомогательной системе уровня Левел 2++, которая не вписывается в общепринятую международную классификацию, но значительно превосходит существующие аналоги по своим возможностям. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Эта новая технология направлена на значительное снижение потребности во вмешательстве водителя во время движения. Эксперты отмечают, что этот шаг является одной из важных стратегических инициатив компании по повышению безопасности и комфорта будущих транспортных средств.

Технические характеристики и стандарты безопасности

Согласно действующим международным стандартам, системы уровня Левел 2 выполняют лишь функцию помощи водителю. Это означает, что человек по-прежнему обязан внимательно следить за дорогой и быть готовым немедленно взять управление на себя в любой непредвиденной ситуации.

Пока Toyota держит в секрете технические характеристики будущей системы. Компания еще не предоставила точной информации о таких важных ограничениях, как конфигурация датчиков, вычислительная платформа, требования к картам или условия, при которых можно убирать руки с руля.

Планы на будущее и перспективы автономного вождения

Опираясь на данные издания ГуруФокус, можно сказать, что Toyota планирует внедрить эту передовую технологию в более широкий спектр своих моделей автомобилей начиная с 2030 года. Это обеспечит массовое распространение современных функций безопасности в будущем.

В то же время японские инженеры активно работают над автономными системами уровня Левел 4, способными передвигаться полностью без участия человека в заранее определенных специальных условиях. Однако в источниках не указаны точные сроки выхода таких полностью автоматизированных серийных машин на рынок.

В целом, Toyota ставит своей основной целью на ближайшие годы не внедрение полностью беспилотного транспорта, а создание более совершенной вспомогательной системы для обычных автомобилей. Начальный этап включает презентацию в 2028 году с последующим масштабным внедрением, которое начнется с 2030 года.

ToyotaАвтопилотАвтомобилиТехнологииНовости
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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