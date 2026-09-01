Неправильно поняли: Почему люди понесли кур в МФЦ?

·42·Мир
Неправильно поняли: Почему люди понесли кур в МФЦ?

В России в связи с началом срока обязательного учета домашней птицы и кроликов, содержащихся в личных подсобных хозяйствах (ЛПХ), в обществе возникла курьезная и неожиданная ситуация. Из-за того, что граждане начали приносить живую птицу в МФЦ (Мои документы) для регистрации кур, «Россельхознадзор» выступил со специальным предупреждением.

Хотя позднее это сообщение в Телеграм-канале ведомства было удалено, оно уже успело вызвать большой резонанс и бурю смеха в сети.

В чем новое требование и почему люди носили кур?

Подробности возникшего недоразумения:

  • Срок, вступивший в силу с 1 сентября: Для граждан, содержащих в личных подсобных хозяйствах более 10 голов домашней птицы или кроликов, введено требование об их обязательном учете;

  • Странные картины в МФЦ: В социальных сетях распространилось множество сообщений и видеороликов о том, как законопослушные граждане неправильно поняли новый порядок и приносят своих кур прямо в здания госучреждений (МФЦ).

«Никуда живых кур возить не нужно!»: Официальное разъяснение

«Россельхознадзор» внес ясность в ситуацию и сообщил, как именно проходит этот процесс:

  • Куда обращаться?: Для постановки животных и птицы на учет следует обращаться не в МФЦ, а в государственную ветеринарную службу района или города по месту жительства гражданина;

  • Оставляйте живность дома: «Совершенно не требуется куда-либо везти или транспортировать кур и кроликов для их учета. Все процедуры решаются посредством оформления документов и выезда специалистов на место».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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