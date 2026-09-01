Усик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте Итаумы

·42·Спорт
Усик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте Итаумы

Один из сильнейших представителей мирового бокса в супертяжелом весе Александр Усик в заявлении изданию Те Ринг прокомментировал итоги громкого титульного боя, прошедшего в Лондоне.

В противостоянии за вакантный чемпионский пояс IBF, освобожденный украинским боксером, 34-летний хорват Филип Хргович сотворил громкую сенсацию, победив техническим нокаутом в 9-м раунде абсолютного фаворита соревнований — 21-летнего британца Мозеса Итауму.

«Вернись более сильным»: обращение Усика к обоим боксерам

После окончания боя Александр Усик адресовал победителю и проигравшей стороне следующие теплые и ободряющие слова:

  • Поздравления новому чемпиону: «Поздравляю, Филип, это была поистине великолепная и заслуженная победа!»;

  • Поддержка молодой звезде: «Мозес, это еще не все. Не падай духом, я верю, что ты вернешься более сильным. Продолжай идти только вперед — твой путь в большом боксе только начинается!».

Последний освобожденный пояс и противостояние Усик — Уайлдер

Важные изменения на арене супертяжелого веса:

  • Пояс IBF нашел своего владельца: Этот чемпионский пояс был последним остававшимся без хозяина из 3 крупных титулов, которые Александр Усик официально освободил в июне текущего года;

  • Планы на будущее — бой с Уайлдером в США: Сам Александр Усик планирует провести следующий супербой в своей карьере в марте 2027 года на аренах США против американского нокаутера Деонтея Уайлдера.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Почему Оливейра отказался от боя? Сарукян раскрыл секреты поединка против РуффиПочему Оливейра отказался от боя? Сарукян раскрыл секреты поединка против РуффиСегодня, 00:03Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?Вчера, 23:58Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?Вчера, 23:23Богдан Гуськов высказался о нокауте Умара НурмагомедоваБогдан Гуськов высказался о нокауте Умара НурмагомедоваВчера, 23:21Из-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причинуИз-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причинуВчера, 22:59Джейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонкиДжейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонкиВчера, 22:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)