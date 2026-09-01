Усик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте Итаумы
Один из сильнейших представителей мирового бокса в супертяжелом весе Александр Усик в заявлении изданию Те Ринг прокомментировал итоги громкого титульного боя, прошедшего в Лондоне.
В противостоянии за вакантный чемпионский пояс IBF, освобожденный украинским боксером, 34-летний хорват Филип Хргович сотворил громкую сенсацию, победив техническим нокаутом в 9-м раунде абсолютного фаворита соревнований — 21-летнего британца Мозеса Итауму.
«Вернись более сильным»: обращение Усика к обоим боксерам
После окончания боя Александр Усик адресовал победителю и проигравшей стороне следующие теплые и ободряющие слова:
Поздравления новому чемпиону: «Поздравляю, Филип, это была поистине великолепная и заслуженная победа!»;
Поддержка молодой звезде: «Мозес, это еще не все. Не падай духом, я верю, что ты вернешься более сильным. Продолжай идти только вперед — твой путь в большом боксе только начинается!».
Последний освобожденный пояс и противостояние Усик — Уайлдер
Важные изменения на арене супертяжелого веса:
Пояс IBF нашел своего владельца: Этот чемпионский пояс был последним остававшимся без хозяина из 3 крупных титулов, которые Александр Усик официально освободил в июне текущего года;
Планы на будущее — бой с Уайлдером в США: Сам Александр Усик планирует провести следующий супербой в своей карьере в марте 2027 года на аренах США против американского нокаутера Деонтея Уайлдера.
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