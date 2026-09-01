Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?

Первая реакция боксера: «Мозес сразу после окончания боя спросил меня: „Можно ли организовать реванш против Хрговича?“ Это естественная и правильная реакция для настоящего бойца»;

Стратегическое решение промоутера: «Но я сказал ему: „Пока не думай о боксе, немного отдохни и проведи время с семьей. Когда полностью восстановишь силы и вернешься, мы снова возьмемся за большую работу“»;