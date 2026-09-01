Срочно: Детали тайных переговоров между Илоном Маском и Киевом...

Американский предприниматель и миллиардер Илон Маск готов разрешить Вооруженным силам Украины использовать спутниковую систему Starlink для нанесения ударов по целям на российской территории. Об этом со ссылкой на свои источники сообщает авторитетное издание Финанкиал Тимес (ФТ).

Источники отмечают, что Маск сообщил об этом в беседе с бывшим министром обороны Украины Михаилом Фёдоровым, однако напомнил, что окончательное и твердое решение по данному вопросу должна принять администрация США — Белый дом.

Ограничения, вашингтонский фактор и дипломатическое давление

Важные политические аспекты вокруг этого соглашения:

Действующий запрет Маска: до настоящего времени Илон Маск категорически запрещал Украине использовать инфраструктуру Starlink за пределами своей страны (в частности, при атаках внутри российской территории);

Попытка влияния через Трампа: как писало в июле издание Те Атлантик, президент Украины Владимир Зеленский лично просил Дональда Трампа убедить Илона Маска пересмотреть это решение;

Официальная реакция: покинувший в июле текущего года министерский пост Фёдоров и сам Илон Маск пока никак официально не прокомментировали эти сведения.

Зеленский вручил Маску орден «Свободы»

На фоне этих переговоров наблюдается потепление отношений между Киевом и американским предпринимателем: