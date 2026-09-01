Anthropic представила модели Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1

·3·Технологии
Anthropic представила модели Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1

Компания Anthropic представила модели Claude Fable 5.1 и Claude Mythos 5.1, предназначенные для программирования и научных исследований.

Как сообщили в компании, модель Fable 5.1 выпущена для массового использования. Mythos 5.1 поставляется со специальной системой защиты для надежных партнеров в сфере кибербезопасности и биологии.

Новая модель Fable 5.1 оказалась на 25% дешевле предыдущей версии. Сообщается, что показатель экономии затрат при выполнении агентных задач достигает 45%.

Anthropic также внедрила систему Энтерприсе Фронтиер Сафегуардс, которая предоставляет пользователям возможность полностью хранить свои данные в собственном облаке клиента.

Fable 5.1 показала высокие результаты в ряде бенчмарк-тестов, посвященных решению сложных задач и научным исследованиям. В испытании Терминал-Бенч-Скиенке модель продемонстрировала результат в 52,6%.

А в тесте Терминал-Бенч 4.0, специализирующемся на программировании, Fable 5.1 достигла точности в 55,8%. Компания подчеркивает, что эти результаты свидетельствуют о высокой эффективности модели в профильных задачах.

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Nodirbek Razzokov
«ZAMIN.UZ» редактор

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