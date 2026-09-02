Почему Оливейра отказался от боя? Сарукян раскрыл секреты поединка против Руффи
Ведущий претендент UFC в легком весе Арман Сарукян раскрыл причины, побудившие его выйти в октагон против перспективного бразильского бойца Маурисио Руффи.
Армянский спортсмен, изначально готовившийся к бою-реваншу с бывшим чемпионом Чарльзом Оливейрой, подробно рассказал о резком изменении планов и важной договоренности, достигнутой с руководством UFC.
Трагедия Оливейры и вариант с Руффи: как развивались события?
Сарукян прокомментировал процесс тренировочного сбора и смены соперника следующим образом:
Отмененный план с Оливейрой: «Сначала я принял предложение о боя за статус главного претендента против Чарльза Оливейры и начал тренировки в Румынии. Но позже у Оливейры скончался близкий друг, и организация сообщила мне, что они ищут нового соперника»;
Конец годовому перерыву: «После этого появилась кандидатура Маурисио Руффи, и я сразу же дал согласие. Поскольку в этом году я еще не провел ни одного боя и не хотел оставаться без боев. Поединок против Руффи был очень удобным вариантом для поддержания активности в карьере».
«Бой за титул после победы»: гарантия UFC
Боец подчеркнул, что в обмен на свое согласие он потребовал от организации важного условия:
Официальная путевка за пояс: «Я сказал, что после этого противостояния я обязательно должен подраться за чемпионский пояс. Руководство UFC полностью согласилось с этим моим условием»;
Дата боя и турнир: Противостояние между Арманом Сарукяном и Маурисио Руффи состоится в рамках турнира «UFC 331» 20 сентября текущего года.
…