Почему Оливейра отказался от боя? Сарукян раскрыл секреты поединка против Руффи

Отмененный план с Оливейрой: «Сначала я принял предложение о боя за статус главного претендента против Чарльза Оливейры и начал тренировки в Румынии. Но позже у Оливейры скончался близкий друг, и организация сообщила мне, что они ищут нового соперника»;

Конец годовому перерыву: «После этого появилась кандидатура Маурисио Руффи, и я сразу же дал согласие. Поскольку в этом году я еще не провел ни одного боя и не хотел оставаться без боев. Поединок против Руффи был очень удобным вариантом для поддержания активности в карьере».