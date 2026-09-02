Почему Оливейра отказался от боя? Сарукян раскрыл секреты поединка против Руффи

·61·Спорт
Почему Оливейра отказался от боя? Сарукян раскрыл секреты поединка против Руффи

Ведущий претендент UFC в легком весе Арман Сарукян раскрыл причины, побудившие его выйти в октагон против перспективного бразильского бойца Маурисио Руффи.

Армянский спортсмен, изначально готовившийся к бою-реваншу с бывшим чемпионом Чарльзом Оливейрой, подробно рассказал о резком изменении планов и важной договоренности, достигнутой с руководством UFC.

Трагедия Оливейры и вариант с Руффи: как развивались события?

Сарукян прокомментировал процесс тренировочного сбора и смены соперника следующим образом:

  • Отмененный план с Оливейрой: «Сначала я принял предложение о боя за статус главного претендента против Чарльза Оливейры и начал тренировки в Румынии. Но позже у Оливейры скончался близкий друг, и организация сообщила мне, что они ищут нового соперника»;

  • Конец годовому перерыву: «После этого появилась кандидатура Маурисио Руффи, и я сразу же дал согласие. Поскольку в этом году я еще не провел ни одного боя и не хотел оставаться без боев. Поединок против Руффи был очень удобным вариантом для поддержания активности в карьере».

«Бой за титул после победы»: гарантия UFC

Боец подчеркнул, что в обмен на свое согласие он потребовал от организации важного условия:

  • Официальная путевка за пояс: «Я сказал, что после этого противостояния я обязательно должен подраться за чемпионский пояс. Руководство UFC полностью согласилось с этим моим условием»;

  • Дата боя и турнир: Противостояние между Арманом Сарукяном и Маурисио Руффи состоится в рамках турнира «UFC 331» 20 сентября текущего года.

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?Первое решение после нокаута: проведет ли Мозес Итаума реванш с Филипом Хрговичем?Вчера, 23:58Усик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте ИтаумыУсик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте ИтаумыВчера, 23:27Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?Вчера, 23:23Богдан Гуськов высказался о нокауте Умара НурмагомедоваБогдан Гуськов высказался о нокауте Умара НурмагомедоваВчера, 23:21Из-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причинуИз-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причинуВчера, 22:59Джейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонкиДжейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонкиВчера, 22:56
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)