Серьезный призыв от Зеленского: что происходит в воздушном пространстве России?

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным заявлением ко всем авиакомпаниям мира, страховым организациям и структурам, пользующимся услугами крупных аэропортов России. Украинский лидер заявил, что воздушное пространство Российской Федерации превратилось в абсолютно опасную зону для гражданской авиации.

Зеленский подчеркнул, что из-за резкого роста числа дронов в российском небе данная территория де-факто закрывается для полетов.

«Гражданской авиации не место среди дронов»: обращение Зеленского

Президент Украины озвучил в своем заявлении следующие важные предупреждения для международного сообщества и авиакомпаний:

Уровень угрозы в воздушном пространстве: «Мы хотим предупредить каждую авиакомпанию, каждого страховщика, использующих воздушное пространство России, и всех, кто пользуется главными аэропортами России: небо России больше не является полностью безопасным»;

Угрозы гражданским самолетам нет, но...: «Украина не создает угрозы для самой гражданской авиации, ни для одного мирного самолета. Просто в российском небе теперь постоянно будут находиться дроны, и это необходимо учитывать. Хотя российские власти открыто и официально об этом не сообщают, развязанная ими война де-факто закрывает их собственное небо»;

Жизни невинных людей: «Мы не хотим гибели невинных людей. Именно поэтому мы предупреждаем наших партнеров: безопасные минуты в небе России подошли к концу».

Призыв к авиаперевозчикам, выполняющим полеты в аэропорты Москвы и Петербурга

Меры, принимаемые Киевом по дипломатическим и международным каналам: