Богдан Гуськов высказался о нокауте Умара Нурмагомедова

Известный узбекистанский боец UFC, выступающий в полутяжелом весе, Богдан Гуськов в интервью изданию ММА.Метаратингс.ру поделился своими мыслями о поражении Умара Нурмагомедова от Сон Ядонга на турнире в Шанхае.

Узбекистанский боец выразил сожаление по поводу неудачи коллеги и подчеркнул, что этот удар не сможет сломить Нурмагомедова, и он вернется еще более сильным.

«Хотелось бы, чтобы наших парней на вершине было больше»: признание Гуськова

Богдан Гуськов высказался о моменте поражения и психологическом состоянии бойца:

Сожаление о поражении: «Я искренне расстроился из-за поражения Умара. Очень хотел бы, чтобы парней из нашего региона на вершине было больше. Там есть Петр Ян, и Умар стремился именно к этой вершине»;

Несокрушимая воля и фактор команды: «Уверен, что это поражение сделает Умара только сильнее. Эта ситуация никоим образом его не сломит. Сокомандники и тренеры не позволят ему забивать голову лишними, негативными мыслями. У него впереди яркое будущее».

Ситуация в дивизионе и путь к чемпионству

Гуськов на собственном опыте объяснил конкуренцию в легчайшем весе (бантамвеигхт) и формулу завоевания титула: