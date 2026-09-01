Богдан Гуськов высказался о нокауте Умара Нурмагомедова

·22·Спорт
Богдан Гуськов высказался о нокауте Умара Нурмагомедова

Известный узбекистанский боец UFC, выступающий в полутяжелом весе, Богдан Гуськов в интервью изданию ММА.Метаратингс.ру поделился своими мыслями о поражении Умара Нурмагомедова от Сон Ядонга на турнире в Шанхае.

Узбекистанский боец выразил сожаление по поводу неудачи коллеги и подчеркнул, что этот удар не сможет сломить Нурмагомедова, и он вернется еще более сильным.

«Хотелось бы, чтобы наших парней на вершине было больше»: признание Гуськова

Богдан Гуськов высказался о моменте поражения и психологическом состоянии бойца:

  • Сожаление о поражении: «Я искренне расстроился из-за поражения Умара. Очень хотел бы, чтобы парней из нашего региона на вершине было больше. Там есть Петр Ян, и Умар стремился именно к этой вершине»;

  • Несокрушимая воля и фактор команды: «Уверен, что это поражение сделает Умара только сильнее. Эта ситуация никоим образом его не сломит. Сокомандники и тренеры не позволят ему забивать голову лишними, негативными мыслями. У него впереди яркое будущее».

Ситуация в дивизионе и путь к чемпионству

Гуськов на собственном опыте объяснил конкуренцию в легчайшем весе (бантамвеигхт) и формулу завоевания титула:

  • Отсутствие явных лидеров: «Их дивизион устроен так, что в нем нет абсолютных, явных претендентов. Если одержать две сильные и яркие победы подряд, организация сразу предоставит тебе шанс подраться за чемпионский пояс»;

  • Личный опыт и вызов: «Я выступаю в UFC всего два года, и мне выпала такая возможность. Главное — показать яркий, запоминающийся бой в октагоне и проявить себя».

Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Усик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте ИтаумыУсик высказался о сенсационной победе Хрговича и нокауте ИтаумыВчера, 23:27Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?Известна дата «Эль Класико»: когда сыграют «Барса» и «Реал»?Вчера, 23:23Из-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причинуИз-за какой ошибки Умар Нурмагомедов улетел в нокаут? Легендарный тренер назвал истинную причинуВчера, 22:59Джейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонкиДжейми Каррагер: Трансфер Энцо Фернандеса сделал Манчестер Сити фаворитом чемпионской гонкиВчера, 22:56Хасанбой Дусматов перешел в новую команду — когда состоится следующий бой?Хасанбой Дусматов перешел в новую команду — когда состоится следующий бой?Вчера, 22:53Романо объявил о рекордном трансфере Энсо Фернандеса в «Сити»Романо объявил о рекордном трансфере Энсо Фернандеса в «Сити»Вчера, 22:47
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Спорт новости

Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Искренний момент: Абдуқодир Ҳусанов отправил видеообращение легенде Казахстана
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Риск длиной в 12 дней обернулся чемпионством: Муродов вошел в историю (видео)
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
Подробности: Громкий трансфер Эльдора Шомуродова в Турции сорван
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
После Абдуқодир Ҳусанов: «Ланс» нацелился еще на одну узбекскую звезду
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
«Спор окончен, Роналду победил!» Пирс Морган сделал резкое заявление после ухода Месси
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Абдумалик Ёрбутаев снова зажег в Ереване: Доев в нокауте (видео)
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Ямаль устроил необычную розовую вечеринку в честь своего дня рождения
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)
Мастер-класс от Ҳусанова: 97% точности и 97 касаний мяча (видео)