Богдан Гуськов высказался о нокауте Умара Нурмагомедова
Известный узбекистанский боец UFC, выступающий в полутяжелом весе, Богдан Гуськов в интервью изданию ММА.Метаратингс.ру поделился своими мыслями о поражении Умара Нурмагомедова от Сон Ядонга на турнире в Шанхае.
Узбекистанский боец выразил сожаление по поводу неудачи коллеги и подчеркнул, что этот удар не сможет сломить Нурмагомедова, и он вернется еще более сильным.
«Хотелось бы, чтобы наших парней на вершине было больше»: признание Гуськова
Богдан Гуськов высказался о моменте поражения и психологическом состоянии бойца:
Сожаление о поражении: «Я искренне расстроился из-за поражения Умара. Очень хотел бы, чтобы парней из нашего региона на вершине было больше. Там есть Петр Ян, и Умар стремился именно к этой вершине»;
Несокрушимая воля и фактор команды: «Уверен, что это поражение сделает Умара только сильнее. Эта ситуация никоим образом его не сломит. Сокомандники и тренеры не позволят ему забивать голову лишними, негативными мыслями. У него впереди яркое будущее».
Ситуация в дивизионе и путь к чемпионству
Гуськов на собственном опыте объяснил конкуренцию в легчайшем весе (бантамвеигхт) и формулу завоевания титула:
Отсутствие явных лидеров: «Их дивизион устроен так, что в нем нет абсолютных, явных претендентов. Если одержать две сильные и яркие победы подряд, организация сразу предоставит тебе шанс подраться за чемпионский пояс»;
Личный опыт и вызов: «Я выступаю в UFC всего два года, и мне выпала такая возможность. Главное — показать яркий, запоминающийся бой в октагоне и проявить себя».
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