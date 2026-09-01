Самолет Ил-114-300 получил уникальную систему для работы без спутников

Новый российский региональный пассажирский самолет Ил-114-300 стал единственным воздушным судном в своем классе, обеспечивающим безопасные полеты без спутникового сигнала и в районах с неразвитой радионавигационной инфраструктурой. По данным Минпромторга России, лайнер оснащен тремя современными лазерными инерциальными навигационными системами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Это технологическое решение особенно важно для эксплуатации в отдаленных и труднодоступных регионах. В таких зонах полеты часто сталкивались с трудностями из-за нехватки навигационных сигналов. Ожидается, что Ил-114-300 устранит подобные проблемы и выведет безопасность региональной авиации на новый уровень.

Современное оборудование и интерьер

По информации министерства, цифровой пилотажно-навигационный комплекс самолета по своим возможностям не уступает авионике самых современных магистральных лайнеров. Это значительно облегчает пилотам управление воздушным судном даже в сложных метеорологических и географических условиях.

Также полностью обновлен пассажирский салон воздушного судна. При проектировании интерьера использованы совершенно новые отечественные материалы, что направлено на создание дополнительного комфорта для пассажиров во время полета.

Планы поставок и перспективы

Самолет Ил-114-300 успешно прошел сертификацию 5 июня текущего года. Данное воздушное судно рассматривается как основное региональное транспортное средство, призванное заменить устаревшие самолеты Ан-24.

Согласно источникам Иксбт.ком и официальным данным, поставки первых серийных самолетов авиакомпаниям Дальнего Востока запланированы на 2028 год. В настоящее время источники льготного финансирования первой партии полностью определены, и в ближайшем будущем ожидается подписание твердых контрактов.

Согласно первоначальным планам, первые три серийные машины будут переданы во «Второй Архангельский объединенный авиаотряд» на условиях льготного лизинга. Это послужит улучшению транспортного сообщения в данных регионах.