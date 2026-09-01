«У меня отнимут жизнь!» Новый план мобилизации Путина и его тайные слова

·1·Мир
«У меня отнимут жизнь!» Новый план мобилизации Путина и его тайные слова

Как сообщает авторитетное британское издание Те Экономист со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, президент России Владимир Путин находится на пороге новой эскалации в войне. Согласно информации издания, в России готовится очередная волна масштабной мобилизации, которая охватит от 300 до 400 тысяч человек. Ниже приводится аналитическая статья, подготовленная на основе деталей признания Путина своему ближнему кругу о том, что потеря Донбасса поставит под угрозу его личную безопасность:

Те Экономист раскрыл новый план мобилизации Путина и его сенсационное признание!

Российское руководство после нескольких недель колебаний приняло решение еще больше усилить действия в войне. Великобританияведущее военно-политическое издание Те Экономист, ссылаясь на свои источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в Российской Федерации ведется специальная подготовка к мобилизации в вооруженные силы еще от 300 до 400 тысяч человек.

Источники отмечают, что данное решение объясняется необходимостью достижения минимальных целей на фронте и сохранения политической стабильности внутри власти.

Тактика принудительного набора через регионы

По данным издания, новая мобилизационная кампания будет осуществляться следующим образом:

  • Давление, возложенное на местные власти: Дополнительные военные силы будут привлекаться напрямую региональными властями (губернаторами и местными ведомствами) путем административного давления и принуждения;

  • Локализация политического недовольства: Во избежание масштабных массовых протестов Кремль планирует проводить этот процесс не посредством централизованного объявления по всей стране, а рассредоточено в разрезе отдельных областей.

«Они меня повесят»: является ли захват Донбасса для Путина вопросом жизни и смерти?

Те Экономист привел заявления источников и личные страхи Путина относительно остановки войны в текущей точке:

  • Опасения физической опасности: «Скорее всего, он [Путин] считает, что прекращение войны без достижения его минимальной цели — полного захвата всего Донбасса — представляет прямую угрозу его личной и физической безопасности»;

  • Шокирующее признание: Как подчеркнул один из источников, обсуждая с одним из близких соратников вероятность завершения войны без захвата Донбасса, президент России открыто признал свои опасения: «Они меня повесят».

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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