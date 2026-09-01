Как сообщает авторитетное британское издание Те Экономист со ссылкой на источники, близкие к Кремлю, президент России Владимир Путин находится на пороге новой эскалации в войне. Согласно информации издания, в России готовится очередная волна масштабной мобилизации, которая охватит от 300 до 400 тысяч человек. Ниже приводится аналитическая статья, подготовленная на основе деталей признания Путина своему ближнему кругу о том, что потеря Донбасса поставит под угрозу его личную безопасность:

Те Экономист раскрыл новый план мобилизации Путина и его сенсационное признание!

Российское руководство после нескольких недель колебаний приняло решение еще больше усилить действия в войне. Великобританияведущее военно-политическое издание Те Экономист, ссылаясь на свои источники, близкие к Кремлю, сообщило, что в Российской Федерации ведется специальная подготовка к мобилизации в вооруженные силы еще от 300 до 400 тысяч человек.

Источники отмечают, что данное решение объясняется необходимостью достижения минимальных целей на фронте и сохранения политической стабильности внутри власти.

Тактика принудительного набора через регионы

По данным издания, новая мобилизационная кампания будет осуществляться следующим образом:

Давление, возложенное на местные власти: Дополнительные военные силы будут привлекаться напрямую региональными властями (губернаторами и местными ведомствами) путем административного давления и принуждения;

Локализация политического недовольства: Во избежание масштабных массовых протестов Кремль планирует проводить этот процесс не посредством централизованного объявления по всей стране, а рассредоточено в разрезе отдельных областей.

«Они меня повесят»: является ли захват Донбасса для Путина вопросом жизни и смерти?

Те Экономист привел заявления источников и личные страхи Путина относительно остановки войны в текущей точке: