Турция присоединилась к соглашению Artemis по исследованию Луны и Марса
Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир подписал соглашение Artemis Аккордс на официальной церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. Как сообщает иксбт.ком, в результате этого важного шага страна стала 71-м участником международной программы, направленной на исследование Луны и Марса. Об этом сообщает Иксбт.ком .
Данное соглашение определяет основные принципы будущего космического сотрудничества. Среди них такие важные направления, как прозрачность деятельности, обмен научными данными, оказание помощи космическим экипажам в чрезвычайных ситуациях, а также защита исторических космических объектов.
Стремительное развитие космической программыПрограмма Artemis была запущена в 2020 году по инициативе NASA, Госдепартамента США и еще семи стран-основателей. Текущая церемония подписания прошла под председательством главы NASA, и это совпало с периодом ускорения национальной космической программы Турции.
В последние годы Анкара демонстрирует значительные результаты в области космических исследований. В частности, в 2024 году Турция отправила своего первого гражданина в космос — Альпер Гезеравджи провел научные эксперименты на Международной космической станции (МКС). Также стоит отметить, что исследователь Тува Атасевер совершил полет на суборбитальном аппарате Виргин Галактик.
Будущие национальные проектыВ настоящее время Турецкое космическое агентство ведет активную работу по подготовке своего первого национального лунного аппарата АЯП-1. Страна предпринимает практические шаги на пути к реализации будущих лунных программ.
Кроме того, в рамках расширения международного сотрудничества в октябре текущего года в Анталье запланировано проведение Международного конгресса астронавтики. Это мероприятие послужит дальнейшему укреплению позиций Турции в космической индустрии.
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