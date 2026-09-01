Турция присоединилась к соглашению Artemis по исследованию Луны и Марса

·24·Технологии
Турция присоединилась к соглашению Artemis по исследованию Луны и Марса

Министр промышленности и технологий Турции Мехмет Фатих Каджир подписал соглашение Artemis Аккордс на официальной церемонии в штаб-квартире NASA в Вашингтоне. Как сообщает иксбт.ком, в результате этого важного шага страна стала 71-м участником международной программы, направленной на исследование Луны и Марса. Об этом сообщает Иксбт.ком .

Данное соглашение определяет основные принципы будущего космического сотрудничества. Среди них такие важные направления, как прозрачность деятельности, обмен научными данными, оказание помощи космическим экипажам в чрезвычайных ситуациях, а также защита исторических космических объектов.

Стремительное развитие космической программы

Программа Artemis была запущена в 2020 году по инициативе NASA, Госдепартамента США и еще семи стран-основателей. Текущая церемония подписания прошла под председательством главы NASA, и это совпало с периодом ускорения национальной космической программы Турции.

В последние годы Анкара демонстрирует значительные результаты в области космических исследований. В частности, в 2024 году Турция отправила своего первого гражданина в космос — Альпер Гезеравджи провел научные эксперименты на Международной космической станции (МКС). Также стоит отметить, что исследователь Тува Атасевер совершил полет на суборбитальном аппарате Виргин Галактик.

Будущие национальные проекты

В настоящее время Турецкое космическое агентство ведет активную работу по подготовке своего первого национального лунного аппарата АЯП-1. Страна предпринимает практические шаги на пути к реализации будущих лунных программ.

Кроме того, в рамках расширения международного сотрудничества в октябре текущего года в Анталье запланировано проведение Международного конгресса астронавтики. Это мероприятие послужит дальнейшему укреплению позиций Турции в космической индустрии.

ТурцияNASAArtemis AccordsКосмосТехнологии
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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