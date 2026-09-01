Тим Кук покинул пост: Джон Тернус стал новым генеральным директором Apple

·38·Технологии
Тим Кук покинул пост: Джон Тернус стал новым генеральным директором Apple

В мире технологий произошли серьезные перемены: после пятнадцати лет работы Тим Кук покинул пост генерального директора Apple, и эту должность занял Джон Тернус, ранее занимавший пост старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Этот переходный период приходится на важный этап для одной из самых дорогих компаний в мире, так как впереди стоят ответственные задачи, такие как презентация новых гаджетов и внедрение технологий AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, 51-летний Джон Тернус, не очень известный широкой публике, получил высокую оценку от Тима Кука в письме сотрудникам в свой последний рабочий день. Кук тепло отозвался о своем преемнике, особо подчеркнув, что тот глубоко понимает секрет создания продуктов, меняющих мир, и является наиболее подходящим кандидатом на управление компанией. К сведению, Тим Кук останется в компании в качестве исполнительного руководителя.

Долгий путь Джона Тернуса в Apple

Джон Тернус посвятил этой корпорации почти половину своей жизни, а именно 25 лет. После окончания колледжа он недолго проработал в небольшой фирме по производству устройств виртуальной реальности под названием Виртуал Ресеарч Сйстемс, а в 2001 году присоединился к команде по дизайну продуктов Apple. После этого его карьера стремительно развивалась: в 2013 году он стал вице-президентом по аппаратному обеспечению, а в 2021 году был повышен до должности старшего вице-президента.

Сейчас 51-летний Тернус на 15 лет моложе своего предшественника Тима Кука. Он является одним из самых молодых руководителей высшего звена компании, что свидетельствует о том, что Apple выбрала лидера, способного обеспечить долгосрочную стабильность в будущем. Ведь за новое тысячелетие Apple управлялась всего двумя генеральными директорами, что показывает, какое большое внимание компания уделяет преемственности и стабильности руководства.

Предстоящие испытания и новые возможности

В последние годы Тернус возглавлял отдел разработки аппаратного обеспечения, сыграв важную роль в создании всемирно известных устройств, таких как iPhone и MacBook. Сейчас его и всю команду ждут очень ответственные недели. На следующей неделе компания планирует провести очередную презентацию iPhone, где будут представлены гаджеты новой серии.

Также в ближайшем будущем Apple начнет представлять широкой публике новый и усовершенствованный опыт работы с AI Siri, основанный на технологии Google Gemini. На фоне таких масштабных технологических изменений опыт Джона Тернуса приобретает для компании решающее значение.

Выступая в прошлом году перед выпускниками инженерной школы Пенсильванского университета, Тернус поделился своими жизненными и профессиональными принципами. «Верьте, что вы так же умны, как и любой другой человек в комнате, но не думайте, что знаете так же много, как они», — сказал он. По мнению экспертов, именно такой здравый подход и скромность помогут новому генеральному директору успешно вести Apple в будущее.

AppleДжон ТернусТим КукТехнологииНовости
Добавьте сайт Zamin.uz в GoogleЧитайте «Zamin» в Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

Комментарии 0

Похожие новости

Джон Тернус занял пост генерального директора AppleДжон Тернус занял пост генерального директора AppleСегодня, 00:59Японские ученые установили рекорд в области твердых электролитовЯпонские ученые установили рекорд в области твердых электролитовСегодня, 00:56Перед презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного UltraПеред презентацией Apple показаны макеты iPhone 18 Pro Max и складного UltraСегодня, 00:21Самолет Ил-114-300 получил уникальную систему для работы без спутниковСамолет Ил-114-300 получил уникальную систему для работы без спутниковВчера, 23:55Anthropic представила модели Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1Anthropic представила модели Claude Fable 5.1 и Mythos 5.1Вчера, 23:49Турция присоединилась к соглашению Artemis по исследованию Луны и МарсаТурция присоединилась к соглашению Artemis по исследованию Луны и МарсаВчера, 23:26
ОбъявленияДля сотрудничества
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
8 распространенных финансовых ошибок: чего следует избегать?
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: упрощает работу владельцам футбольных полей
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Playmatch: все необходимые сервисы для игры в футбол в одном приложении
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как принимаются инвестиционные решения в условиях высокой неопределенности?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Как выбрать карту для ежедневных расходов?
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Футбольная академия Эльдора Шомуродова и ТБК Банк: от детских мечтаний до большого футбола
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Преимущества страхования ОСГОП для водителей и перевозчиков...
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Очередной креатив от Пуре Милкй: Каждый шаг - с любовью к дорогим людям!
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита
Где нужно работать, чтобы увеличить шансы на получение кредита

Популярное Технологии новости

В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
В Пекине представлен новый бионический робот с искусственной кожей
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Футболка, которую можно не стирать месяц: В ее составе есть золото (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Спор из-за оплаты iPhone привел к семейной трагедии (видео)
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Планета Земля превратилась в гигантский детектор тёмной материи
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Роскосмос опубликовал снимок солнечного затмения из космоса
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Опубликованы новые фотографии Starship, поднятого из Индийского океана
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Samsung выпустила обновление для устаревших Galaxy С8 и Galaxy Note 8
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день
Смартфон Redmi К100 Pro Max показал рекордный результат в первый же день