Тим Кук покинул пост: Джон Тернус стал новым генеральным директором Apple

В мире технологий произошли серьезные перемены: после пятнадцати лет работы Тим Кук покинул пост генерального директора Apple, и эту должность занял Джон Тернус, ранее занимавший пост старшего вице-президента по разработке аппаратного обеспечения. Этот переходный период приходится на важный этап для одной из самых дорогих компаний в мире, так как впереди стоят ответственные задачи, такие как презентация новых гаджетов и внедрение технологий AI. Об этом сообщает Techcrunch.ком сообщает .

По данным иксбт.ком, 51-летний Джон Тернус, не очень известный широкой публике, получил высокую оценку от Тима Кука в письме сотрудникам в свой последний рабочий день. Кук тепло отозвался о своем преемнике, особо подчеркнув, что тот глубоко понимает секрет создания продуктов, меняющих мир, и является наиболее подходящим кандидатом на управление компанией. К сведению, Тим Кук останется в компании в качестве исполнительного руководителя.

Долгий путь Джона Тернуса в Apple

Джон Тернус посвятил этой корпорации почти половину своей жизни, а именно 25 лет. После окончания колледжа он недолго проработал в небольшой фирме по производству устройств виртуальной реальности под названием Виртуал Ресеарч Сйстемс, а в 2001 году присоединился к команде по дизайну продуктов Apple. После этого его карьера стремительно развивалась: в 2013 году он стал вице-президентом по аппаратному обеспечению, а в 2021 году был повышен до должности старшего вице-президента.

Сейчас 51-летний Тернус на 15 лет моложе своего предшественника Тима Кука. Он является одним из самых молодых руководителей высшего звена компании, что свидетельствует о том, что Apple выбрала лидера, способного обеспечить долгосрочную стабильность в будущем. Ведь за новое тысячелетие Apple управлялась всего двумя генеральными директорами, что показывает, какое большое внимание компания уделяет преемственности и стабильности руководства.

Предстоящие испытания и новые возможности

В последние годы Тернус возглавлял отдел разработки аппаратного обеспечения, сыграв важную роль в создании всемирно известных устройств, таких как iPhone и MacBook. Сейчас его и всю команду ждут очень ответственные недели. На следующей неделе компания планирует провести очередную презентацию iPhone, где будут представлены гаджеты новой серии.

Также в ближайшем будущем Apple начнет представлять широкой публике новый и усовершенствованный опыт работы с AI Siri, основанный на технологии Google Gemini. На фоне таких масштабных технологических изменений опыт Джона Тернуса приобретает для компании решающее значение.

Выступая в прошлом году перед выпускниками инженерной школы Пенсильванского университета, Тернус поделился своими жизненными и профессиональными принципами. «Верьте, что вы так же умны, как и любой другой человек в комнате, но не думайте, что знаете так же много, как они», — сказал он. По мнению экспертов, именно такой здравый подход и скромность помогут новому генеральному директору успешно вести Apple в будущее.