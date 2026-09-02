Турист, спрятавший алмаз стоимостью 200 тысяч долларов во рту, отправлен за решетку

В Сингапуре иностранный турист, пытавшийся похитить драгоценный камень, по решению суда приговорен к тюремному заключению. Чтобы незаметно вынести алмаз стоимостью почти 200 тысяч долларов из ювелирного магазина, он спрятал его во рту.

Об этом сообщает Те Страитс Тимес.

Сообщается, что 1 сентября суд Сингапура приговорил иностранного туриста к двум годам и четырём месяцам лишения свободы за совершение кражи в особо крупном размере. Необычное преступление произошло в одном из самых престижных и роскошных ювелирных магазинов города.

Злоумышленник зашел в магазин под видом обычного покупателя и выразил намерение приобрести дорогое украшение. В то время как продавец показывал ему различные ювелирные изделия, мужчина воспользовался моментом, когда внимание сотрудников на секунду отвлеклось.

Воспользовавшись этой возможностью, он тайком взял алмаз стоимостью почти 200 тысяч долларов и спрятал его во рту. Таким образом он планировал вынести драгоценный камень из магазина.

Однако его план не удался. Сотрудники магазина быстро обнаружили пропажу алмаза и приняли меры, чтобы не выпустить подозреваемого из здания. Они взяли под контроль выходы до прибытия полиции.

Задержанный сначала отказывался признавать свою вину. Тем не менее, сотрудники правоохранительных органов направили подозреваемого на медицинское осмотр для выяснения наличия у него драгоценного камня.

Полученный во время обследования рентгеновский снимок показал наличие инородного тела в его пищеварительной системе. Благодаря этому полиция выяснила, что подозреваемый спрятал алмаз.

Позже драгоценный камень был извлечен естественным путем. После этого преступник признал свою вину перед судом.

В результате суд Сингапура дал правовую оценку его преступлению и назначил наказание в виде двух лет и четырех месяцев лишения свободы. Этот случай привлек внимание как один из курьезных примеров кражи, когда злоумышленник пытался спрятать ценную вещь необычным способом.