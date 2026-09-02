Ученые предупредили о снижении уровня кислорода в океанах

·36·Технологии
Ученые предупредили о снижении уровня кислорода в океанах

Согласно научному обзору, опубликованному в журнале Лимнологй анд Океанографй, снижение уровня растворенного кислорода в мировом океане, озерах и реках — процесс деоксигенации — приближается к опасному уровню. Специалисты предлагают добавить эту экологическую проблему в качестве десятой глобальной границы к девяти существующим планетарным границам. Если текущие темпы сохранятся, последствия могут стать необратимыми уже для нынешнего поколения. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Авторы изучили связь потери кислорода с другими глобальными процессами. В частности, изменение климата, разрушение биосферы, круговорот питательных веществ и закисление океанов усугубляют эту проблему. С начала индустриальной эпохи океаны поглотили более 90 процентов избыточного тепла, образовавшегося в результате антропогенных выбросов парниковых газов, что привело к резкому снижению растворимости кислорода в воде.

Дефицит кислорода и его последствия

В исследовании отмечается, что причиной снижения уровня растворенного кислорода является не только повышение температуры, но и загрязнение азотом и фосфором, поступающими из сельского хозяйства и промышленности. Избыток питательных веществ стимулирует бурное цветение водорослей, разложение которых приводит к интенсивному потреблению растворенного кислорода микроорганизмами. Этот процесс, в свою очередь, усиливает образование токсичных соединений и выбросы парниковых газов, разрушающих окружающую среду.

Дефицит кислорода в водных экосистемах оказывает серьезное воздействие на живые организмы. Рост, размножение и выживание морских обитателей всех уровней — от зоопланктона и моллюсков до рыб и кораллов — находятся под угрозой. Специалисты подчеркивают, что снижение уровня кислорода изменяет работу биологического углеродного насоса, что негативно сказывается на всей морской экосистеме.

Долгосрочные риски и планы на будущее

По мнению ученых, водные системы обладают очень долгой «памятью». Даже если выбросы углекислого газа будут прекращены, из-за уже накопленного тепла и медленной циркуляции воды потеря кислорода в океане может продолжаться еще сотни лет. Если сохранится высокий уровень выбросов парниковых газов, ожидается, что к концу века скорость деоксигенации в нижних слоях возрастет в три раза.

Ученые требуют рассматривать деоксигенацию не просто как локальную проблему качества воды, а как глобальный процесс, влияющий на функционирование всей системы Земли. В число приоритетных задач на будущее входят расширение мониторинга кислорода в морских и пресных водах, совершенствование прогностических моделей и глубокое изучение физиологической устойчивости организмов.

ЭкологияОкеанКислородНаучные исследованияИзменение климата
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» редактор

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