Выиграв все возможные трофеи в европейском и испанском футболе с мадридским «Реалом», Даниэль Себальос совершил важный и символичный поворот в своей карьере. 30-летний испанский полузащитник после истечения контракта с «Королевским клубом» на правах свободного агента официально вернулся в ряды севильского «Реал Бетиса», воспитанником которого он является.

Себальос подписал с андалусийцами долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Возвращение в «Бетис»: Детская мечта и новая эпоха

Прошлое футболиста в «Бетисе» и детали нового соглашения:

Родная школа: Себальос защищал цвета основной команды «Бетиса» в 2014–2017 годах и вместе с клубом выиграл Сегунду, завоевав путевку в Ла Лигу;

Статус свободного агента: 30-летний плеймейкер перешел в севильский клуб бесплатно (без выплаты трансферной суммы) и ожидается, что он станет центральной фигурой клуба на ближайшие три года.

16 титулов в «Реале»: какое наследие оставил Даниэль?

Защищая цвета «Реал Мадрида» с 2017 по 2026 год, Себальос провел в общей сложности 215 официальных матчей и записал на свой счет 16 трофеев:

3 раза — победитель Лиги чемпионов УЕФА;

3 раза — победитель Клубного чемпионата мира;

2 раза — обладатель Суперкубка УЕФА;

2 раза — чемпион испанской Ла Лиги;

1 раз — обладатель Кубка Короля Испании;

3 раза — победитель Суперкубка Испании;

1 раз — обладатель Межконтинентального кубка ФИФА.

Кроме того, выступая на правах аренды за лондонский «Арсенал», он также выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии.

Карьера в сборных

Показатели в национальной и молодежных сборных Испании: