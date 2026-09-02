Даниэль Себальос покинул «Реал Мадрид» и вернулся в родной клуб!
Выиграв все возможные трофеи в европейском и испанском футболе с мадридским «Реалом», Даниэль Себальос совершил важный и символичный поворот в своей карьере. 30-летний испанский полузащитник после истечения контракта с «Королевским клубом» на правах свободного агента официально вернулся в ряды севильского «Реал Бетиса», воспитанником которого он является.
Себальос подписал с андалусийцами долгосрочный контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
Возвращение в «Бетис»: Детская мечта и новая эпоха
Прошлое футболиста в «Бетисе» и детали нового соглашения:
Родная школа: Себальос защищал цвета основной команды «Бетиса» в 2014–2017 годах и вместе с клубом выиграл Сегунду, завоевав путевку в Ла Лигу;
Статус свободного агента: 30-летний плеймейкер перешел в севильский клуб бесплатно (без выплаты трансферной суммы) и ожидается, что он станет центральной фигурой клуба на ближайшие три года.
16 титулов в «Реале»: какое наследие оставил Даниэль?
Защищая цвета «Реал Мадрида» с 2017 по 2026 год, Себальос провел в общей сложности 215 официальных матчей и записал на свой счет 16 трофеев:
3 раза — победитель Лиги чемпионов УЕФА;
3 раза — победитель Клубного чемпионата мира;
2 раза — обладатель Суперкубка УЕФА;
2 раза — чемпион испанской Ла Лиги;
1 раз — обладатель Кубка Короля Испании;
3 раза — победитель Суперкубка Испании;
1 раз — обладатель Межконтинентального кубка ФИФА.
Кроме того, выступая на правах аренды за лондонский «Арсенал», он также выигрывал Кубок Англии и Суперкубок Англии.
Карьера в сборных
Показатели в национальной и молодежных сборных Испании:
Основная сборная: В период с 2018 по 2023 год Себальос провел 13 матчей в футболке «красной фурии», став автором 1 гола и 2 результативных передач;
Молодежные чемпионаты Европы: Хотя он не выигрывал крупных трофеев с главной сборной, в составе молодежных сборных Испании У19 (2015 год) и У21 (2019 год) он завоевал золотые медали в качестве чемпиона континента.
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