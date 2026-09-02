Большие перемены в Каталонии: почему Касадо покинул «Барселону»?
Каталонский клуб «Барселона» в конце летнего трансферного окна осуществил очередную важную перестановку в линии полузащиты. Один из лидеров «Ла Масии» — клубной академии — Марк Касадо продолжит карьеру в клубе, защищающем честь города Ла-Корунья.
22-летний испанский футболист будет выступать за новую команду в течение одного сезона на правах аренды.
Опция в €30 млн и условия контракта
Финансовые аспекты официального соглашения между клубами:
Право выкупа: Согласно арендному соглашению, клуб из Ла-Коруньи по окончании сезона получит право выкупить футболиста полностью за 30 миллионов евро;
Действующий контракт с «Барселоной»: Основной трудовой договор полузащитника с каталонцами рассчитан до лета 2028 года;
Рыночная стоимость: Авторитетный портал Трансфермаркт оценивает нынешнюю трансферную стоимость испанского таланта в 18 миллионов евро.
Показатели Касадо в «Барсе» и точка роста
Место молодого полузащитника в основном составе:
Стабильность в сезоне: Марк Касадо в завершившемся сезоне 2025/2026 принял участие в общей сложности в 34 матчах во всех турнирах в составе «сине-гранатовых» и записал на свой счет 1 результативную передачу;
Цель регулярной игровой практики: Из-за высокой внутренней конкуренции в центре поля руководство «Барселоны» посчитало целесообразным отдать футболиста в аренду, чтобы он каждую неделю играл все 90 минут и укреплял свои лидерские качества.
…