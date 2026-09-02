Раскрыта скорость зарядки флагманов Samsung Galaxy S27

Корейский технологический гигант Samsung продолжает работу над своими будущими флагманскими смартфонами. Как сообщает издание иксбт.ком со ссылкой на данные китайского регулятора 3К, стали известны первые технические подробности о моделях Galaxy S27 и Galaxy S27+, включая их скорость зарядки. Эти показатели вызывают оживленные дискуссии среди пользователей, следящих за эволюцией флагманских устройств в последние годы. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Согласно сертификационным данным, смартфон Samsung Galaxy S27 с номером модели СМ-С9520 в стандартной версии поддерживает скорость зарядки до 27 В. В свою очередь, модель Galaxy S27+ с номером СМ-С9560 обладает возможностью зарядки мощностью 45 В. Однако стало известно, что сетевой адаптер не будет входить в комплект поставки ни одного из гаджетов.

Стагнация скорости зарядки

Примечательно, что показатель быстрой зарядки базовых флагманов серии Galaxy С практически не меняется на протяжении многих лет. Эксперты отмечают, что модель Galaxy С20, представленная в 2020 году, также поддерживала зарядку 25 В. Тот факт, что спустя столько времени этот показатель практически не изменился, вызывает вопросы у энтузиастов технологий.

Аналогичная ситуация наблюдается и с моделями Plus. С 2022 года, когда вышел Galaxy С22+, устройства этой серии оснащаются зарядкой мощностью 45 В. Таким образом, ожидается, что модель Galaxy S27+ сохранит эту традицию и будет ограничена тем же показателем уже пятый год подряд.

Изменения в графике и новые модели

Время появления устройств в базе 3К также дает важную аналитическую информацию. Например, если Galaxy S25 ранее проходил сертификацию в сентябре, то Galaxy S26 был зарегистрирован только в январе и анонсирован в марте. Появление моделей Galaxy S27 и С27+ в базе уже в сентябре означает, что компания Samsung может вернуться к своему прежнему графику выпуска.

Согласно текущим прогнозам, официальная презентация новой серии, скорее всего, состоится в январе 2027 года, хотя компания еще не раскрыла официальные сроки. Также ожидается, что в будущей линейке появится версия Galaxy S27 Pro, которая заполнит нишу между моделями С27+ и С27 Ultra. Сертификация остальных моделей ожидается в ближайшие месяцы.