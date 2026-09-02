AnTuTu опубликовал рейтинг самых мощных субфлагманов за август

Популярная бенчмарк-платформа AnTuTu представила новый рейтинг Андроид-смартфонов субфлагманского уровня с самой высокой производительностью по итогам августа 2026 года. Этот список примечателен тем, что наглядно демонстрирует текущие тенденции на рынке мобильных технологий и конкуренцию между процессорами. Об этом сообщает Иксбт.ком сообщает .

Согласно данным иксбт.ком, по итогам прошлого месяца первое место заняла модель Honor 600 Pro. Эта версия, предназначенная для китайского рынка, сумела набрать впечатляющие 2 187 704 балла и стала абсолютным лидером в своем классе.

Превосходство процессоров MediaTek

Отмечается, что модель Honor 600 Pro в рейтинге работает на современной платформе MediaTek Dimensity 8550 Элите. Интересно, что вариант этого смартфона для глобального рынка построен на базе другого процессора — Snapdragon 8 Элите, что указывает на региональные различия.

Вторую строчку занял Oppo Рено 16. Устройство, оснащенное чипом Dimensity 8550 Супер, набрало 2 145 230 баллов. Замкнул тройку лидеров Oppo К15 Pro (Dimensity 8500 Супер), показавший результат в 2 132 203 балла.

Результаты тестов и технический анализ

Специалисты обращают внимание на то, что вся десятка рейтинга субфлагманов за август состоит исключительно из устройств, использующих процессоры MediaTek. Эта ситуация резко контрастирует с рейтингом самых мощных флагманов, опубликованным в том же месяце, так как флагманы были полностью построены на базе СоК от Qualcomm.

Данные были собраны с помощью AnTuTu В11 в период с 1 по 31 августа текущего года на территории Китая. Также следует учитывать, что рейтинг учитывает не самый высокий показатель каждого устройства, а его средний результат, поэтому некоторые смартфоны могут демонстрировать еще более высокие показатели в отдельных тестах.