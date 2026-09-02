Официально: «Барселона» рассталась сразу с двумя игроками
Каталонская «Барселона» в завершающей стадии летнего трансферного окна приняла важные решения в отношении воспитанников академии «Ла Масия». Согласно официальному сообщению пресс-службы клуба, два перспективных футболиста продолжат карьеру в зарубежных чемпионатах.
Если защитник Альваро Кортес был полноценно продан в бельгийский «Антверпен», то молодой атакующий полузащитник Тони Фернандес отправился в аренду в итальянскую «Венецию».
Альваро Кортес в «Антверпене»: Условия сделки и статистика
Детали соглашения, достигнутого с бельгийским клубом:
Выгода для «Барсы»: Каталонцы дали согласие на полноценный трансфер 21-летнего центрального защитника, но сохранили за собой право на получение определенного процента от его возможной будущей продажи;
Игровая практика: В прошлом сезоне Кортес провел 1 официальный матч в основном составе «Барселоны»;
Лидерство в «Барселоне Б»: За завершившийся сезон 2025/2026 защитник принял участие в 27 матчах в футболке резервной команды («Барселона Атлетик») и, несмотря на амплуа защитника, записал на свой счет 3 гола и 2 голевые передачи.
Тони Фернандес отправился в Италию: Пункт о возможном выкупе
Переход 18-летнего таланта в «Венецию» и меры предосторожности клуба:
Аренда и контроль: Руководство «Барселоны» отпустило Тони Фернандеса в чемпионат Италии на правах аренды. При этом в контракт были строго внесены право обратного выкупа (буй-бак) игрока в любое время, а также пункт о получении доли с любого его будущего трансфера;
Уровень таланта: 18-летний вингер также успел дебютировать за основную команду в рамках Ла Лиги (1 матч);
Эффективность в резерве: Фернандес вышел на поле в 24 встречах в составе «Барсы Б», забил 5 голов и сделал 3 ассиста.
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