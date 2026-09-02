Официально: «Барселона» рассталась сразу с двумя игроками

Аренда и контроль: Руководство «Барселоны» отпустило Тони Фернандеса в чемпионат Италии на правах аренды. При этом в контракт были строго внесены право обратного выкупа (буй-бак) игрока в любое время, а также пункт о получении доли с любого его будущего трансфера;