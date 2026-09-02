Буд-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага Узбекистана

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Буд-Халифа в Дубае подсветили в цвета флага Узбекистана

В небе над Дубаем засияли цвета флага Узбекистана. В честь 35-летия независимости страны одно из самых известных сооружений в мире — Бурдж-Халифа — было подсвечено в цвета национального флага Узбекистана.

Этот вид в центре Дубая стал одним из ярких символов праздника. Высокий фасад Бурдж-Халифы окрасился в синий, белый и зеленый цвета, выразив уважение к нашей стране по случаю 35-летия независимости Узбекистана.

Флаг Узбекистана засиял в Дубае

Праздничная подсветка Бурдж-Халифы по случаю Дня независимости привлекла всеобщее внимание. На фоне ночного Дубая гармония цветов узбекского флага четко отразилась на фасаде здания.

На снимках запечатлено, как Бурдж-Халифа освещен синим и зеленым цветами, а в центральной части преобладает белый цвет.

Один из самых известных символов Дубая сегодня заиграл национальными красками по случаю 35-летия независимости Узбекистана.

Почему именно Бурдж-Халифа?

Расположенная в Дубае Бурдж-Халифа считается одним из самых узнаваемых архитектурных сооружений не только в Объединенных Арабских Эмиратах, но и во всем мире.

Ее огромный светодиодный фасад специальным образом подсвечивается в честь национальных праздников и важных дат различных государств.

Это придает подобным показам более глубокий смысл, чем простое освещение.

35-летие независимости Узбекистана

Узбекистан провозгласил государственную независимость 1 сентября 1991 года.

В связи с этим ежегодно 1 сентября в стране широко отмечается День независимости. А в 2026 году исполняется 35 лет независимости Узбекистана.

В честь этой даты не только в Узбекистане, но и за рубежом проходят различные мероприятия и символические акции, посвященные нашей стране.

Вид в Дубае привлек внимание

Подсветка Бурдж-Халифы в цвета флага Узбекистана привнесла праздничное настроение и в небо Дубая.

Особенно примечателен ночной вид сооружения в гармонии с освещенными зданиями в центре Дубая и его отражением в воде.

Таким образом, в честь 35-летия независимости Узбекистана цвета национального флага отразились и на одном из самых известных небоскребов мира — Бурдж-Халифе.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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