Официально: «Боруссия Д» пополнилась звездным игроком «Арсенала»

Лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе одного из своих самых талантливых воспитанников, 19-летнего полузащитника Итана Нванери, в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «канониров».

Лондонский клуб выразил уверенность, что молодой талант получит большую игровую практику в Бундеслиге и продолжит свое развитие.

«С интересом ждем его следующих шагов»: официальное заявление «Арсенала»

Лондонская команда в своем заявлении пожелала удачи молодому хавбеку:

Искреннее пожелание от клуба: «Мы желаем Итану успехов во время его плодотворного выступления за дортмундскую „Боруссию“ и будем с большим интересом следить за продолжением его карьеры»;

Профессиональный контракт: Воспитанник лондонцев подписал свой первый серьезный контракт с клубом в марте 2024 года, когда ему исполнилось 17 лет.

Рекорд АПЛ и пройденный путь Нванери

Итан Нванери уже успел оставить особый след в истории современного английского футбола:

Обладатель исторического рекорда: Выйдя на поле в возрасте 15 лет и 181 дня, он установил рекорд как самый молодой игрок в истории Английской Премьер-лиги, а также как самый молодой футболист «Арсенала», сыгравший во всех официальных турнирах;

Опыт в «Марселе»: Прошлую половину сезона футболист провел на правах аренды во французском «Марселе», приняв участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу;

Показатели в «Арсенале»: По ходу завершившегося сезона Итан провел 12 матчей в составе основной команды лондонского клуба и отметился 1 голом.

Дортмундский феномен: мастерская молодых талантов

Следующим пунктом назначения Нванери неслучайно стал гранд Бундеслиги: