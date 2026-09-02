Официально: «Боруссия Д» пополнилась звездным игроком «Арсенала»
Лондонский «Арсенал» официально объявил о переходе одного из своих самых талантливых воспитанников, 19-летнего полузащитника Итана Нванери, в дортмундскую «Боруссию» на правах аренды. Об этом сообщила пресс-служба «канониров».
Лондонский клуб выразил уверенность, что молодой талант получит большую игровую практику в Бундеслиге и продолжит свое развитие.
«С интересом ждем его следующих шагов»: официальное заявление «Арсенала»
Лондонская команда в своем заявлении пожелала удачи молодому хавбеку:
Искреннее пожелание от клуба: «Мы желаем Итану успехов во время его плодотворного выступления за дортмундскую „Боруссию“ и будем с большим интересом следить за продолжением его карьеры»;
Профессиональный контракт: Воспитанник лондонцев подписал свой первый серьезный контракт с клубом в марте 2024 года, когда ему исполнилось 17 лет.
Рекорд АПЛ и пройденный путь Нванери
Итан Нванери уже успел оставить особый след в истории современного английского футбола:
Обладатель исторического рекорда: Выйдя на поле в возрасте 15 лет и 181 дня, он установил рекорд как самый молодой игрок в истории Английской Премьер-лиги, а также как самый молодой футболист «Арсенала», сыгравший во всех официальных турнирах;
Опыт в «Марселе»: Прошлую половину сезона футболист провел на правах аренды во французском «Марселе», приняв участие в 11 матчах во всех турнирах, забив 2 гола и отдав 1 результативную передачу;
Показатели в «Арсенале»: По ходу завершившегося сезона Итан провел 12 матчей в составе основной команды лондонского клуба и отметился 1 голом.
Дортмундский феномен: мастерская молодых талантов
Следующим пунктом назначения Нванери неслучайно стал гранд Бундеслиги:
Школа воспитания молодежи: «Боруссия Дортмунд» всегда служила трамплином для превращения молодых английских талантов (Джейдон Санчо, Джуд Беллингем) в звезд мирового уровня;
Главная цель: В составе немецкого клуба Нванери ставит перед собой задачу получать регулярную игровую практику в условиях высокой конкуренции и вернуться в Лондон еще более сильным футболистом.
…