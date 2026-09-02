На встрече в Бишкеке президент России Владимир Путин и премьер-министр Армении Никол Пашинян обсудили главное противоречие во внешней политике Еревана — одновременное стремление к членству как в Европейском союзе (ЕС), так и в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС). В ходе встречи Владимир Путин дал понять, что официальная Москва будет действовать, исходя из выбора Армении, и если Ереван встанет на путь реальной евроинтеграции, Россия кардинально пересмотрит двусторонние отношения.

Ранее пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков открыто заявлял, что урегулировать противоречие между обязательствами в ЕАЭС и стремлением к Европе может только законный механизм в виде общенародного референдума. Однако на переговорах в Бишкеке Пашинян выступил с беспрецедентным для политической истории Армении признанием.

Уловка с обходом референдума: зачем был сделан шаг к Европе?

Как пишет армянское издание «Общественный трибунал», Никол Пашинян отметил, что принятый парламентом страны в июне 2026 года закон о начале процесса вступления в ЕС не является подлинным стратегическим выбором Армении.

Выяснилось, что общественные организации начали сбор 250 тысяч подписей для проведения всенародного референдума по этому вопросу. Правительство же, стремясь не допустить прямого волеизъявления народа и предотвратить такой сценарий, экстренно провело закон через парламент. Этот шаг, который должен был стать судьбоносным для государства, на самом деле использовался лишь как тактический маневр для блокирования воли населения. Пашинян назвал проведение референдума «преждевременным» до подачи официальной заявки в ЕС и получения статуса кандидата, отложив его на неопределенный срок.

По мнению аналитиков, это признание стало одновременно открытой политической уловкой в отношении трех сторон:

В отношении России: было заявлено, что требуемый Москвой и считающийся ею законным народный референдум был намеренно заблокирован, а евроинтеграция по сути является лишь выходом из ситуации;

В отношении Европейского союза: Брюсселю, выделяющему Еревану пакет инвестиций в размере 2,5 миллиарда евро и ведущему переговоры о безвизовом режиме, показали, что эти законы — всего лишь бюрократическая уловка;

В отношении народа Армении: правительство лишило граждан права на прямое голосование, опираясь на большинство голосов в парламенте, опасаясь получить от народа ответ, противоречащий его планам.

Охлаждение отношений с Москвой: хронология 2025–2026 годов

До встречи в Бишкеке руководство Армении предприняло ряд шагов, которые Кремль расценил как недружественные действия:

26 декабря 2025 года: Пашинян объявил ОДКБ «неэффективной» и заявил о пересмотре участия в ней;

Февраль 2026 года: Ереван отказался от учений ОДКБ в Казахстане и одновременно провел совместные учения с воинскими подразделениями стран-членов НАТО — Греции и Болгарии;

Май 2026 года: Президент Украины Владимир Зеленский выступил в парламенте Армении с обвинениями в адрес России, и Ереван не выразил на это никаких дипломатических возражений;

Июнь 2026 года: Парламент принял закон о начале процесса вступления в ЕС;

Август 2026 года: Пашинян в интервью западным СМИ заявил, что не намерен возвращаться в ОДКБ в ближайшие пять лет, и напротив, хотел бы, чтобы Армению исключили из организации для облегчения отношений с НАТО.

Стратегия в документе и устное отрицание: две разные реальности

В августе 2026 года правительство Армении утвердило программу социально-экономического развития на 2026–2031 годы. В этом пятилетнем официальном документе четко прописаны углубление стратегического партнерства с ЕС, полная адаптация законодательства к европейским стандартам в сферах торговли и таможни, освоение евроинвестиций на сумму 2,5 миллиарда евро, а также отказ от возвращения в ОДКБ до 2031 года.

Однако переход на европейские нормы на практике напрямую противоречит регламентам ЕАЭС. Признание Пашиняном в Бишкеке того, что все эти шаги являются временной тактикой для обхода референдума, превратило собственную официальную программу правительства в бессодержательную политическую видимость. В то время как в официальном документе европейский выбор преподносится как неизбежный и стратегический, сам премьер-министр охарактеризовал его как простую необходимость момента.

Армения в настоящее время пребывает в состоянии тяжелой политической неопределенности: возрастает угроза отмены экономических преференций со стороны Москвы в рамках ЕАЭС, отсутствует четкая легитимная основа для интеграции с Евросоюзом, а стратегическое направление внутри страны перечеркнуто личными заявлениями.

Как вы думаете, смогут ли подобные двусторонние дипломатические маневры Никола Пашиняна между Россией и Западом спасти Армению от экономического кризиса или, наоборот, лишат страну доверия обеих сторон? Оставляйте свои аналитические мнения в комментариях!