Китайский нефтяной гигант «сметает» российское сырье: Частные заводы остались без сырья

·56·Мир
Китайский нефтяной гигант «сметает» российское сырье: Частные заводы остались без сырья

Одна из крупнейших нефтеперерабатывающих корпораций мира, китайская государственная компания Синопек, скупает российскую нефть беспрецедентными темпами. В результате такой активности китайского гиганта на рынке цены на российское сырье резко подскочили, а объемы поставок независимым и частным нефтеперерабатывающим заводам страны значительно сократились.

Дешевое сырье и высокая прибыль: Почему именно российская нефть?

По данным издания Reuters, российская нефть, которая значительно дешевле альтернативных сортов с Ближнего Востока, из Бразилии или Западной Африки, дает корпорации Синопек огромные финансовые преимущества.

После того как китайское правительство смягчило ограничения на экспорт топлива, госкомпания перерабатывает дешевое сырье, получая дополнительную прибыль на внутреннем рынке, и ускоряет поставки готовой продукции с высокой доходностью на внешние рынки. Кроме того, российское сырье стало основным источником для покрытия перебоев в поставках с Ближнего Востока.

Сделки, заключенные на месяц раньше срока, и премия в $10

Международные нефтяные трейдеры отмечают, что процесс закупки сырья на октябрь был полностью завершен гораздо раньше обычного — уже в августе. Синопек делает основной упор на ЭСПО — флагманский экспортный сорт из России:

  • Сделка по сорту ЭСПО: Китайский концерн приобрел от 10 до 15 танкерных партий с поставкой в октябре, что означает от 235 тысяч до 353 тысяч баррелей сырья в сутки;

  • Другие направления: Если добавить сорт Сокол, отгружаемый с Сахалина, и нефть Уралс, отправляемую из европейских портов, общие закупки превысят 20 крупных партий;

  • Взрывной рост цен: На фоне сильного спроса со стороны государственной монополии дополнительные надбавки (премии) за российскую нефть подорожали сразу до 10 долларов за баррель.

Частные заводы вытесняются с рынка

Аналитик консалтинговой компании Энергй Аспектс Сунь Цзянань отметил, что этот шаг государственного гиганта поставил в тяжелое положение мелкие и частные предприятия в Китае. «Синопек продолжает массово скупать российскую нефть для компенсации потерь в поставках с Ближнего Востока. Это привело к росту цен на рынке и вызвало резкий отрыв независимых заводов от сырья», — говорит эксперт.

Такая масштабная энергетическая торговля между Китаем и Россией в условиях западных санкций позволяет Пекину наращивать промышленную мощь за счет дешевой энергии, а Москве — поддерживать стабильный приток наличных денег на крупнейшем рынке Азии.

Как вы думаете, как столь масштабные закупки российской нефти китайскими госкомпаниями повлияют на цены на мировом нефтяном рынке и эффективность западных ограничений? Делитесь своими мыслями и выводами в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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