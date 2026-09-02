Новый энергетический удар в Европе: основной поток газа с «Ямала» перенаправлен в Азию!

Объем экспорта сжиженного природного газа (СПГ) из России в страны Европейского Союза упал до самого низкого показателя в текущем году. Основные объемы, поступающие с проекта «Ямал СПГ», направляются по Северному морскому пути напрямую на азиатский рынок — в Китай и Южную Корею. В настоящее время китайские компании прекратили реэкспорт российского газа в Европу, на фоне чего цены на газ на «старом континенте» стремительно растут, приближаясь к психологической отметке в 1 000 долларов за 1000 кубометров.

Резкое падение в августе: Поставки сократились в 3 раза

По данным системы мониторинга движения судов АИС, в августе в европейские терминалы зашло всего 8 танкеров «Ямал СПГ». Объем поставленного ими газа составил менее 800 миллионов кубометров, что является абсолютным антирекордом 2026 года:

Ситуация до июля: До середины лета почти 100% производимого на «Ямале» газа поступало в Европу. Показатели поставок составляли 24 партии в месяц, то есть свыше 2,2 миллиарда кубометров;

Распределение в августе: Половина общего объема, поставленного из России в Европу, пришлась на Францию, а по два танкера прибыли на терминалы Нидерландов и Испании.

Северный морской путь и рынок Китая: Почему танкеры изменили маршрут?

В летний период таяние арктических льдов позволяет навигации по Северному морскому пути выйти на пик. Этот маршрут является самым коротким и быстрым путем из России на рынки Азии:

15 танкеров в азиатских рейсах: 15 крупных газовозов флота «Ямал ЛНГ» (включая 11 танкеров ледового класса) были полностью мобилизованы на азиатское направление. По состоянию на 2 сентября по Северному морскому пути движутся как минимум 4 газовоза, а еще 5 прибыли к берегам Китая;

Рост спроса в Китае: Из-за роста цен на газ на внутреннем рынке Китая местные трейдеры полностью прекратили практику реэкспорта ямальского СПГ в Европу, оставляя топливо для собственных нужд.

Ценовой взрыв в Европе: Угроза в $1 000 и неопределенность в проливах

Резкое сокращение поставок дестабилизировало ситуацию на европейских биржах. В последние дни цены на газ на европейских хабах превысили показатели азиатского рынка и перешагнули отметку в 870 долларов за 1000 кубометров. Аналитики прогнозируют, что в скором времени цена поднимется до 1 000 долларов.

Основные факторы, усугубляющие ситуацию:

Кризис в Ормузском проливе: Надежды на возобновление поставок СПГ с Ближнего Востока через Ормузский пролив угасают. Это ставит под угрозу планы по заполнению подземных хранилищ газа в Европе накануне зимнего сезона;

Контроль над долгосрочными контрактами: Большая часть ямальского газа продается по долгосрочным контрактам, подписанным с компаниями из Китая, Франции, Германии и Испании. Куда именно направлять поток газа, исходя из рыночной конъюнктуры, решают сами эти компании;

Уступки Еврокомиссии: ЕС планирует ввести полный запрет (эмбарго) на российский сжиженный газ с 1 января 2027 года. Однако руководство союза было вынуждено предоставить своим компаниям дополнительные полгода льготного периода после вступления эмбарго в силу для закрытия контрактов и реэкспорта топлива в третьи страны.

По мере приближения зимнего сезона изменение логистических цепочек в пользу Азии и ограниченность глобальных альтернативных поставок свидетельствуют о начале очередного острого кризиса на европейском энергетическом рынке.

Как вы думаете, какие меры может предпринять Европейский Союз против роста цен на газ выше 1 000 долларов предстоящей зимой: перейдут ли к более жесткой экономии или будут вынуждены смягчить санкционные ограничения? Оставляйте свои мнения в комментариях!