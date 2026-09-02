Исторический кризис: Volkswagen намерен закрыть 4 крупных завода и сократить 40 тысяч сотрудников

Volkswagen, являющийся символом мировой автомобильной промышленности и крупнейшим автоконцерном Европы, сталкивается с глубочайшим системным кризисом за всю свою историю. Согласно попавшему в распоряжение влиятельного немецкого издания ВиртшафтсВоче секретному стратегическому документу, руководство автогиганта пошло на неожиданный и резкий шаг: компания единогласно одобрила план по полному закрытию четырех крупных автозаводов в самой Германии и переносу ряда моделей в соседние страны.

Секретный план раскрыт: какие гигантские заводы будут закрыты?

Секретный отчет, подготовленный к заседанию наблюдательного совета Volkswagen, назначенному на 3–4 сентября, стал беспрецедентным ударом для немецкого автопрома. В соответствии с планом, хронология закрытия предприятий определена следующим образом:

2031 год: конвейеры в городах Эмден и Цвиккау будут полностью остановлены;

2032 год: крупный производственный комплекс в Ганновере завершит свою деятельность;

2034 год: автозавод в Неккарзульме будет закрыт.

По подсчетам, на самих этих четырех предприятиях, планируемых к закрытию, трудятся около 40 тысяч рабочих и служащих. Кроме того, согласно плану трансформации генерального директора Оливера Блюма «Зиелбилд 2030», по концерну во всем мире ожидается сокращение около 100 тысяч рабочих мест (15 процентов сотрудников).

Производство переносится в Восточную Европу

В секретном заявлении концерна ситуация оценена предельно откровенно: «Существующие бизнес-модели и структуры больше не могут обеспечивать долгосрочную конкурентоспособность и прибыльность группы Volkswagen».

Из-за энергетических ресурсов, высоких налогов и дорогой рабочей силы выпуск автомобилей на конвейерах в Германии перестал себя окупать. По этой причине производство некоторых моделей на немецких заводах будет перенесено в соседние страны с относительно дешевой и менее затратной рабочей силой — в Чехию, Словакию и Польшу. Сама же Германия строить новые заводы не будет.

Китайский удар: крушение немецких брендов на востоке

Одной из главных причин кризиса, с которым сталкивается Volkswagen, является стремительная потеря китайского рынка, бывшего его крупнейшим источником дохода. Захват рынка местными электромобилями и технологическими компаниями оттесняет европейские бренды на второй план.

По итогам второго квартала 2026 года:

Volkswagen понес самые большие убытки: объем продаж на китайском рынке рухнул сразу на 36,6 процента , снизившись до 424 300 автомобилей;

BMW и Mini зафиксировали резкое падение продаж на 30 процентов ;

Mercedes-Benz также столкнулся с чрезмерным ослаблением спроса на азиатском рынке.

Как отмечают отраслевые аналитики, эта проблема объясняется не общим экономическим кризисом, а беспрецедентным усилением китайского автопрома, который в конкурентной борьбе превосходит немецкое качество и бренд.

Немецкий автогигант, некогда бывший вершиной мирового машиностроения, теперь борется за выживание за счет закрытия заводов на родине и резкого сокращения расходов.

Как вы думаете, сможет ли Volkswagen, известный своим традиционным качеством, преодолеть кризис, или в ближайшие годы китайские бренды полностью возьмут под свой контроль мировой авторынок? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!