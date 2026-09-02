Беспрецедентное уважение: улица в Турции, где живет Мохамед Салах, будет названа в его честь

Мировая звезда футбола Мохамед Салах, присоединившийся к «Трабзонспору» в качестве свободного агента в текущее летнее трансферное окно, продолжает вызывать настоящий фурор и волну восторга у болельщиков в Турции. Проживание египетского нападающего в городе было отмечено местными властями на высшем уровне: муниципалитет района Йомра в провинции Трабзон выступил с инициативой официально присвоить его имя улице, на которой живет футболист.

«Мы сделали все от нас зависящее»: официальное заявление мэра

Мэр города Йомра Мустафа Быйык сообщил на своей официальной странице в социальной сети «Кс» (бывший Twitter), что в ближайшее время городской совет примет специальное решение:

«Мохамед Салах — это крупнейшее трансферное приобретение в истории турецкого футбола;

Мы очень гордимся тем, что он теперь живет в нашем районе. В ближайшие дни будет принято соответствующее решение городского совета, согласно которому улица, где расположен дом Салаха, будет переименована в «Улицу Мохамеда Салаха»;

Мы, как районная администрация, сделали все возможное. Теперь очередь и слово за самим Салахом».

Новая эра в турецком футболе и огромные надежды

Выбор египетского бомбардира в пользу клуба из Трабзона в качестве свободного агента резко повысил мировой престиж не только «Трабзонспора», но и всей турецкой Суперлиги. Местная общественность и руководство клуба считают, что приход Салаха не только вернет команду в борьбу за главный трофей во внутреннем чемпионате, но и приведет к новым победам в еврокубках.

А переименование улицы в честь звездного футболиста оценивается как символичный, но очень мощный шаг к еще более тесной связи игрока с клубом и городом.

Как вы думаете, возложит ли наименование улицы в честь футболиста дополнительную ответственность на Салаха или же создаст психологическое давление? Сможет ли он сделать «Трабзонспор» чемпионом Турции? Оставляйте свои мысли и предположения в комментариях!