Конец эпохи: Моуринью отреагировал на уход Месси из сборной

·1·Спорт
Конец эпохи: Моуринью отреагировал на уход Месси из сборной

Одна из величайших страниц в истории мирового футбола официально закрыта. Капитан и лидер сборной Аргентины Лионель Месси объявил о завершении своей карьеры на международной арене. Главный тренер «Реала» Жозе Моуринью не остался в стороне от этого исторического события, высоко оценив карьеру своего давнего соперника и выразив искреннее уважение.

«Незабываемая карьера»: Уважение и признание от Моуринью

Оставив комментарий под прощальным постом Месси в социальных сетях, португальский специалист подчеркнул, что роль аргентинской звезды в мировом футболе несравненна:

«Поздравляю с прекрасной и незабываемой международной карьерой. Следующие Кубок Америки и чемпионат мира будут совсем другими».

Столь теплые слова от специалиста, который некогда находился в эпицентре жесткого противостояния «Барселоны» и «Реала» в чемпионате Испании, были восприняты болельщиками как символ огромного уважения между двумя великими футбольными фигурами.

Путешествие, начавшееся в 2005 году: Поразительная статистика Месси

Лионель Месси впервые вышел на поле в футболке «альбиселесте» (бело-голубых) в 2005 году и на протяжении более чем 20 лет оставался безусловным лидером сборной. Его международные показатели стали рекордом, который современному футболу практически невозможно обновить:

  • 207 матчей: С учетом всех официальных и товарищеских встреч;

  • 125 голов: Лучший бомбардир в истории сборной;

  • 68 голевых передач: Острейшие моменты, созданные для партнеров по команде.

Торжество мечты: Завоеванные главные трофеи

Месси, подвергавшийся критике долгие годы за отсутствие титулов в составе национальной команды, в последние годы карьеры покорил все возможные вершины:

  • 2021 и 2024 годы: Главный трофей Кубка Америки (Копа Америка);

  • 2022 год: Победа на чемпионате мира в Катаре и статус лучшего игрока мундиаля;

  • 2022 год: Трофей «Финалиссима» между победителями чемпионатов Европы и Южной Америки.

С уходом Лионеля Месси завершилась целая эпоха не только в сборной Аргентины, но и во всем мировом футболе. Предстоящие крупные турниры пройдут уже без его участия.

Как вы думаете, какой именно матч или гол Лионеля Месси в футболке Аргентины оставил самый яркий след в истории футбола? Смогут ли бело-голубые без него сохранить свой статус на следующем чемпионате мира? Оставляйте свои мысли в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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