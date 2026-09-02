Неожиданная отставка: Ильяс Зейтуллаев и его штаб покинули «Бунёдкор»

·0·Спорт
Неожиданная отставка: Ильяс Зейтуллаев и его штаб покинули «Бунёдкор»

В ташкентском «Бунёдкоре», выступающем в Суперлиге Узбекистана, произошли неожиданные и серьезные перемены. Главный тренер столичной команды Ильяс Зейтуллаев и его тренерский штаб, состоящий из иностранных специалистов, были освобождены от занимаемых должностей. Пресс-служба клуба официально объявила, что сотрудничество было прекращено по обоюдному согласию сторон.

Расставание по обоюдному согласию: кто ушел?

Согласно официальному заявлению клуба «Бунёдкор», тренерский штаб принял решение подать в отставку по собственному желанию:

  • Ильяс Зейтуллаев — главный тренер;

  • Алессандро Спинольо — тренер;

  • Андрес Моауро — тренер;

  • Марко Никодемо — тренер.

Администрация клуба выразила особую благодарность специалистам, принявшим команду в сложный период:

«Мы выражаем благодарность Ильясу Бекировичу и его помощникам за эффективную работу, труд и самоотверженность ради будущего команды в трудные времена, а также желаем специалистам успехов и побед в их дальнейшей тренерской карьере».

«Ласточки» в поисках нового лидера: каков будет следующий шаг?

Ильяс Зейтуллаев, являющийся воспитанником итальянской футбольной школы, попытался внедрить современные тактические подходы в состав после того, как возглавил «Бунёдкор». Однако ожесточенная конкуренция в Суперлиге и отсутствие стабильности в ожидаемых результатах рассматриваются как один из главных факторов, ускоривших эту отставку.

Пока руководство клуба не объявило, кто займет пост главного тренера. Будет ли состав доверен местным опытным кадрам или клуб снова остановит свой выбор на кандидатуре иностранного тренера — этот вопрос должен проясниться в ближайшие дни.

Как вы думаете, была ли отставка Ильяса Зейтуллаева правильным решением для «Бунёдкора» и какого специалиста вы хотели бы видеть в качестве нового главного тренера, чтобы вывести команду из сложной ситуации? Оставляйте свои мнения в комментариях!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» редактор

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