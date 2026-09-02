Xiaomi 17 Max занял первое место в рейтинге пользователей AnTuTu

Популярная платформа AnTuTu опубликовала рейтинг Андроид-смартфонов, получивших наивысшие оценки от пользователей по итогам августа 2026 года. Согласно данным иксбт.ком, лидерство в этом списке Xiaomi 17 Max завоевал, получив 97,58% положительных отзывов от владельцев. Этот показатель свидетельствует не только о техническом совершенстве устройства, но и о том, что оно полностью удовлетворяет реальные потребности покупателей в повседневном использовании. Об этом сообщает Иксбт.ком.

Статистические данные, представленные AnTuTu, основаны не на традиционных тестах технической производительности, а непосредственно на личных оценках владельцев устройств внутри приложения. Данные собраны по состоянию на 31 августа текущего года исключительно для китайского рынка, и для Xiaomi 17 Max этот результат стал важным достижением — в прошлом месяце смартфон также входил в тройку лидеров.

Технические возможности флагмана

Xiaomi 17 Max, заслуживший признание пользователей, выделяется своими впечатляющими техническими характеристиками. Смартфон оснащен огромным 6,9-дюймовым АМОЛЭД-дисплеем с разрешением 2608 × 1200 пикселей и частотой обновления 120 Hz. В качестве основы устройства выбрана передовая флагманская платформа Snapdragon 8 Элите Ген 5.

Особое восхищение у покупателей вызвали запас энергии и возможности аккумулятора. В нем установлен кремний-углеродный аккумулятор емкостью 8000 mAh, который поддерживает технологию быстрой проводной зарядки мощностью 100 В и беспроводной зарядки мощностью 50 В.

Камера и дополнительные функции

Система камер, созданная в сотрудничестве со специалистами Леика, также получила высокую оценку пользователей. В ее состав входят 200-мегапиксельный основной модуль с оптической стабилизацией, 50-мегапиксельная перископическая камера с трехкратным оптическим зумом и 50-мегапиксельный сверхширокоугольный объектив.

Прочность и удобство устройства также не остались без внимания. Корпус смартфона защищен от воды и пыли по стандартам ИП68 и ИП69. Кроме того, для обеспечения безопасности предусмотрен ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, а также качественные стереодинамики.

Другие конкурентоспособные модели на рынке

Вторую строчку рейтинга занял Oppo К15 Pro+, получивший 97,42% положительных оценок. Это устройство оснащено процессором Dimensity 9500с, системой активного охлаждения, АМОЛЭД-дисплеем с частотой 165 Hz и аккумулятором на 8000 mAh.

Тройку лидеров замкнул складной Oppo Финд Н5 с результатом 96,52%, ставший единственным складным смартфоном в топе. Толщина этой модели в сложенном состоянии составляет всего 8,93 мм при весе 229 граммов. В списке также отмечен Nubia Z70С Ultra Фотографер Эдитион, получивший 95% положительных отзывов.