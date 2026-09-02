Драматический триллер: СКБ обыграл БМБ в серии пенальти и стал обладателем Суперкубка

Драматический триллер и парад мировых звезд в «Хумо Арена»: СКБ победил БМБ в серии пенальти и впервые стал обладателем Суперкубка Узбекистана

В величественном комплексе «Хумо Арена» в Ташкенте состоялся матч за Суперкубок Узбекистана по футзалу 2026 года. Противостояние двух ведущих команд страны — СКБ и БМБ — подарило болельщикам настоящее праздничное настроение благодаря яркому шоу из голов, неожиданному камбэку и серии пенальти. Завершив основное время вничью со счетом 3:3, футзалисты СКБ точнее исполнили пенальти и впервые в своей истории подняли над головой главный трофей Суперкубка.

3:3 и нервный срыв: Как решилась судьба трофея?

Встреча с первых же секунд началась в открытом и атакующем ключе. Несмотря на то, что команда СКБ благодаря быстрым голам повела в счете с разницей в два мяча, БМБ проявила огромную волю и сумела восстановить равновесие:

2-я минута: Давлат Ибрагимов быстрым голом вывел СКБ вперед (0:1);

27-я минута: Тимур Салимов поразил ворот соперника, увеличив разницу до двух мячей (0:2);

31-я минута: Жан Алдемиро забил первый ответный мяч команды БМБ (1:2);

32-я минута: Спустя минуту Болт снова укрепил преимущество СКБ (1:3);

33-я и 35-я минуты: Давление БМБ принесло свои плоды — Алдемиро оформил дубль, а Виктор на 35-й минуте восстановил равновесие, переведя игру в экстра-таймы и серию пенальти (3:3).

В превратившейся в лотерею серии пенальти футзалисты СКБ проявили холодный рассудок и одержали победу со счетом 4:2.

Суперкубок Узбекистана — 2026

БМБ — СКБ 3:3 (по пенальти — 2:4)

Голы: Жан Алдемиро (31, 33), Виктор (35) — Давлат Ибрагимов (2), Тимур Салимов (27), Болт (32).

Легенды мирового футбола в Ташкенте: Звезды, вручившие кубок

Этот финал войдет в историю не только благодаря упорной борьбе на паркете, но и статусу почетных гостей на трибунах. Для непосредственного наблюдения за матчем из «Хумо Арена» и участия в церемонии награждения победителей в Узбекистан прибыли чемпионы мира, обладатели Лиги чемпионов и легенды мирового футбола:

Чемпионы мира и звезды мундиалей: Марко Матерацци, Кристиан Заккардо, Винченцо Яквинта (все — победители ЧМ-2006 в составе сборной Италии), Жером Боатенг (победитель ЧМ-2014 в составе Германии) и Уэсли Снейдер (Нидерланды);

Символы мирового футбола: Жулио Сезар и Оскар (Бразилия), Мичель Сальгадо («Реал Мадрид» и Испания), Эстебан Камбьяссо («Интер» и Аргентина), Рикарду Куарежма («Порту» и Португалия) и Кевин Кураньи (Германия).

Визит легендарных футбольных звезд и их личное вручение наград победителям превратили футзальный вечер в Ташкенте в настоящий праздник международного спорта.

Как вы считаете, заслуженно ли СКБ завоевал свой первый трофей в этом драматическом финале или БМБ после камбэка больше заслуживал победы? Также, как визит таких мировых легенд повлияет на повышение авторитета нашего национального футзала? Оставляйте свои мнения в комментариях!